Tin sao 28/8: Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ

Tối nay (28/8), ca sĩ Tùng Dương, Đen và JiYeon biểu diễn tại Chương trình 'Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 28/8 trên kênh VTV1.
Mai bị bắt làm con tin, chuyến ma túy lớn của băng Santana đổ bểXem - nghe - đọc -
GĐXH - Cương nhận lời chuyển chuyến hàng cuối cùng cho Lan, nhưng không thể thực hiện được vì bị lực lượng chức năng siết chặt vòng vây.
Đoàn Văn Hậu chia sẻ tâm thư xúc động, phản ứng của Doãn Hải My gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đoàn Văn Hậu lần đầu công bố "lá thư gửi tương lai" sau hành trình vượt chấn thương. Điều khiến fan chú ý là sự cổ vũ âm thầm của Doãn Hải My dành cho chồng suốt 2 năm qua.
Mối quan hệ của Steven Nguyễn và Kỳ Duyên tiếp tục gây tò mòGiải trí -
GĐXH - Steven Nguyễn và Kỳ Duyên gây sốt với mối quan hệ đặc biệt trong "Chị chị em em 3". Phim dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.
NSƯT Chiều Xuân: 'Tôi hạnh phúc vô cùng khi được vào vai Hoàng hậu'Giải trí -
GĐXH - NSƯT Chiều Xuân chia sẻ, ngay khi được mời tham gia Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, chị không biết mình sẽ đảm nhận vai diễn nào. Chỉ đến khi có mặt tại đoàn phim, nữ nghệ sĩ mới bất ngờ khi được giao vai một trong năm vị Hoàng hậu.
Trùm ma túy Lão Công khai ra tuyến vận chuyển ma túyXem - nghe - đọc -
GĐXH - Vì muốn cứu con gái, không còn cách nào khác nên Lão Công chấp nhận khai ra mọi thứ với công an.
Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36Giải trí -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh mới đây gây chú ý tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi được thủ môn Lê Giang Patrik ôm thân mật. Hình ảnh này khiến khán giả tò mò về sự nghiệp cũng như cuộc sống của nàng hậu.
Vụ hủy show 'Về đây bốn cánh chim trời': Cái giá cho sự lừa dối khán giảGiải trí -
GĐ&XH – Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng, trong vụ hủy show 'Về đây bốn cánh chim trời' vào phút chót.
Johnny Trí Nguyễn: 'Tôi không công khai bạn gái vì muốn giữ sự riêng tư'Câu chuyện văn hóa -
Trước tin đồn yêu người đẹp kém mình 24 tuổi, Johnny Trí Nguyễn không phủ nhận chuyện có tình yêu mới song từ chối việc công khai bạn gái.
Bật mí điều ít biết về chàng trai có hành động ngọt ngào với MC Hoàng Oanh trên SVĐ Mỹ ĐìnhGiải trí -
GĐXH - Mối quan hệ giữa MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Hành động ngọt ngào của Lê Giang Patrik dành cho MC Hoàng Oanh trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 26/8 như xác nhận chuyện tình cảm của hai người.