Tin sao 28/8: Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Thu Trang xuất hiện tự tin trở lại sau vụ tai nạn khiến cô phải khâu 20 mũi trên mặt, trong khi đó vợ chồng diễn viên Công Lý bình yên, ấm áp bên nhau.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 1.

Diễn viên Thu Trang chia sẻ hình ảnh mới nhất và cảm xúc háo hức khi bắt đầu chuyến Cinetour, chuẩn bị gặp gỡ các khán giả phim "Quý tử vượt giàu". 

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 2.

Nữ diễn viên trang điểm xinh tươi rạng rỡ, diện trang phục cuốn hút đầy tự tin sau khoảng thời gian bình phục vết thương do tai nạn phải khâu 20 mũi trên mặt cách đây gần một tháng.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 3.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie tổ chức sinh nhật ấm áp cho ông xã Lý Bình bên gia đình. 

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 4.

"Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua những vui buồn, cùng xây nên một mái ấm và cho em một gia đình để yêu thương mỗi ngày", ca sĩ Trinh Jolie gửi lời nhắn nhủ tới ông xã.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 5.

Hồ Ngọc Hà gây chú ý với loạt ảnh thời trang mới nhất. Nữ ca sĩ thể hiện phong độ hàng đầu trong giới giải trí với phong cách quyến rũ, thần thái.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 6.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm áp. "Quan trọng mình vui vẻ, gia đình bình an là được", Ngọc Hà viết trên trang cá nhân.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 7.

Vợ chồng diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đong đầy hạnh phúc.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 8.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh chia sẻ phút giây thư thái, bình an khi tìm về nơi có không gian yên tĩnh.  

(Ảnh: FB nhân vật)

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 9.Tin sao 27/8: Quỳnh Nga nhan sắc thăng hạng, Đăng Khôi gây chú ý

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách ngọt ngào đầy nữ tính, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia tay gia đình và khán giả để bước vào chặng đường mới.

Gương mặt Thu Trang gây chú ý, diễn viên Công Lý bình yên bên vợ - Ảnh 10.Tối nay (28/8), ca sĩ Tùng Dương, Đen và JiYeon biểu diễn tại Chương trình 'Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai'

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 28/8 trên kênh VTV1.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36

Giải trí -

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh mới đây gây chú ý tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi được thủ môn Lê Giang Patrik ôm thân mật. Hình ảnh này khiến khán giả tò mò về sự nghiệp cũng như cuộc sống của nàng hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.