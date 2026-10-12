NSND Công Lý về thăm Nhà hát Kịch Hà Nội với diện mạo khỏe khoắn

Áp lực của vợ NSND Công Lý GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý cho biết cô từng cảm thấy tủi thân, áp lực và thậm chí khóc nhiều đêm vì những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, vợ NSND Công Lý đã chia sẻ hình ảnh chồng đến thăm Nhà hát Kịch Hà Nội. Với cô, hình ảnh chồng xuất hiện tại nơi gắn bó với sự nghiệp nghệ thuật vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý.

Thời gian qua, NSND Công Lý ít xuất hiện trước công chúng. Vậy nên, đây là lần hiếm hoi anh lộ diện và nhận được nhiều lời chúc sức khỏe của khán giả.

Ở tuổi 53, NSND Công Lý đang có một nhịp sống khác so với lúc trước khi gặp biến cố sức khỏe. Anh không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, nhưng tình cảm của khán giả dành cho nam nghệ sĩ vẫn được thể hiện qua những lời hỏi thăm mỗi khi có thông tin mới.

NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu hội ngộ tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Với những người từng quen thuộc hình ảnh Bắc Đẩu sắc sảo, hài hước trên sân khấu Táo quân, việc chứng kiến NSND Công Lý trải qua biến cố sức khỏe khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm ấy, điều khán giả mong muốn hơn cả là nam nghệ sĩ có thể duy trì sức khỏe ổn định, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với nghề trong khả năng của mình.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, NSND Công Lý đã có một vị trí riêng trong lòng công chúng. Những vai diễn của anh không chỉ mang lại tiếng cười mà còn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, giàu biểu cảm.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ có thể không còn sôi động như trước, nhưng vẫn có những niềm vui riêng bên gia đình và những người thân thiết. Với Công Lý lúc này là việc chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những ngày bình yên.

NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.

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