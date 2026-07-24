Áp lực của vợ NSND Công Lý

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị, ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển GĐXH - Vợ chồng NSND Công Lý có buổi chiều bình yên bên nhau; Hoa hậu Ngọc Hân đi du lịch hè cùng gia đình và ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Vợ NSND Công Lý áp lực, ấm ức trước cộng đồng mạng

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý đã đăng video chia sẻ nỗi ấm ức và áp lực của mình trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội nhắm vào mình. "Ngày hôm qua, từ sáng đến tối em chỉ cảm thấy trong người như có một áp lực khổng lồ đang dồn nén. Mọi cảm xúc bị kìm lại đến mức tưởng như phát điên. Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không phải vì em không đau, mà vì em không muốn những người bên cạnh phải chịu thêm tổn thương chỉ vì cảm xúc của mình.

Đã có một khoảng thời gian rất dài em không dám đọc hết bình luận. Bởi giữa rất nhiều lời động viên, yêu thương vẫn luôn tồn tại những lời cay nghiệt, độc hại. Có người vu khống, có người thêu dệt về em như một con người méo mó, xấu xí, học hành dốt nát, bị mọi người tẩy chay", vợ NSND Công Lý viết.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ khóc sưng cả mắt vì những lời bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Trong ít ngày qua, cô còn không ngủ được, khóc đến sưng mắt vì cảm thấy mệt mỏi. Được biết, hiện tại, vợ NSND Công Lý tích cực làm việc trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Vợ NSND Công Lý lấy lại tinh thần để lo cho công việc.

Tuy nhiên cũng có lúc, cô gặp phải sự cố 'vạ miệng' vì clip đăng quảng cáo một loại miếng dán ngực vào hôm 19/7. Cô đã mô tả sản phẩm có thể "dính vào miệng" những người công kích mình. Ngay lập tức, Ngọc Hà Lê đã lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định đây chỉ là câu nói đùa mang tính hài hước và không có ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Dù vậy, vợ NSND Công Lý vẫn hứng chịu những công kích, xúc phạm từ mạng xã hội.

Vợ NSND Công Lý lạc quan đồng hành cùng chồng

Về cuộc sống của Ngọc Hà Lê và NSND Công Lý, gần 5 năm đồng hành cùng chồng vượt qua biến cố sức khỏe, cô trở nên bản lĩnh và thấu hiểu chồng hơn. Không chỉ dành thời gian chăm sóc chồng, cô còn san sẻ những nỗi buồn khó nói của người nghệ sĩ gạo cội.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà Lê đã có những chia sẻ đầy xúc động về chồng khiến nhiều khán giả đồng cảm. Cô cho biết bản thân vốn ít khi công khai ca ngợi hay bày tỏ tình cảm với ông xã trên mạng xã hội vì luôn ngại mọi người cho rằng "chồng diễn, vợ lại khen hay". Thậm chí, cô từng hài hước nói rằng mỗi khi thần tượng Hàn Quốc xuất hiện thì "Công Lý cũng chỉ còn là cái tên".

Vợ chồng NSND Công Lý.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất chợt khi nhìn chồng đang ngủ, nhiều ký ức cũ đã ùa về khiến cô không khỏi nghẹn lòng. Vợ NSND Công Lý trải lòng rằng cô thương chồng, thương chính mình và càng thương cho gia đình nhỏ sau những biến cố đã đi qua.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà Lê, NSND Công Lý từng có quãng thời gian sống trong hào quang của nghề nghiệp. Khi không còn đảm nhận vai trò quản lý, nam nghệ sĩ từng buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng tâm sự với vợ: "Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi". Chính câu nói giản dị ấy lại khiến cô cảm thấy xót xa và day dứt.

Nhắc lại kỷ niệm cách đây 5 năm, vợ NSND Công Lý cho biết bộ phim "Hương vị tình thân" từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Trong phim, nam nghệ sĩ cũng góp mặt với một vai diễn ngắn nhưng để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Đến nay, nhiều người vẫn nhớ tới Công Lý qua hình ảnh "cô Đẩu" quen thuộc, song những vai diễn mang về giải thưởng cho anh lại thường là các nhân vật có chiều sâu tâm lý và giàu tính bi kịch. Theo chia sẻ của vợ nam nghệ sĩ, "Hương vị tình thân" cũng là bộ phim cuối cùng khán giả được nhìn thấy anh với dáng vẻ khỏe mạnh như trước.

Điều khiến cô tiếc nuối nhất không nằm ở hào quang hay danh tiếng mà bởi hiện tại, ngoài niềm đam mê nghệ thuật, chồng cô gần như không thể làm được nhiều việc khác như trước đây. Mỗi tối, nam nghệ sĩ vẫn xem đầy đủ các bộ phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Với cô, điều đó cho thấy anh vẫn nhớ nghề, nhớ sân khấu và luôn đau đáu với nghiệp diễn.

Vợ NSND Công Lý luôn đồng hành cùng chồng trong những năm qua.

Dẫu vậy, vợ NSND Công Lý cho biết cả hai vẫn động viên nhau cố gắng từng ngày. Với cô, điều an ủi lớn nhất chính là trong lòng khán giả vẫn luôn có những người yêu mến, dõi theo và cầu chúc cho nam nghệ sĩ mạnh khỏe.

"Có thể theo thời gian, Công Lý không còn sức hút như trước, nhưng cái tên NSND Công Lý sẽ mãi là dấu ấn trong lòng khán giả", cô chia sẻ đầy xúc động, đồng thời mong chồng luôn giữ được sự bình yên để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.

Người đồng hành và san sẻ nỗi buồn hiện tại cùng NSND Công Lý là ai? GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ chân thật, đầy tâm tư về cuộc sống hiện tại của chồng. Cô không khỏi xót xa khi NSND Công Lý mắc bạo bệnh, phải tạm dừng công việc và ở nhà xem đồng nghiệp xuất hiện trên truyền hình.



