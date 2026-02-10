Con vật già nhất hành tinh

Jonathan là một chú rùa khổng lồ Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), hiện đang cư ngụ tại dinh thự Plantation House của Thống đốc đảo Saint Helena, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh. Với độ tuổi xác lập là 192 tuổi vào năm 2024 và đang bước sang tuổi 194 vào đầu năm 2026, Jonathan không chỉ là động vật trên cạn già nhất còn sống mà còn giữ kỷ lục là loài rùa già nhất trong lịch sử từng được khoa học ghi nhận.

Hành trình của Jonathan bắt đầu từ quần đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương. Vào năm 1882, chú được đưa đến đảo Saint Helena như một món quà dành cho ông William Grey-Wilson, người sau này trở thành Thống đốc đảo. Những bằng chứng lịch sử quan trọng nhất đến từ các bức ảnh cũ chụp trong khoảng năm 1882 đến 1886. Trong ảnh, Jonathan đã đạt đến kích thước của một cá thể trưởng thành hoàn toàn. Dựa trên đặc tính sinh học của loài rùa khổng lồ vốn cần ít nhất 50 năm để lớn hết mức, các nhà khoa học xác định chú rùa này chắc chắn phải nở vào khoảng năm 1832.

Hơn hai thế kỷ tồn tại đã biến Jonathan thành một nhân chứng sống vĩ đại. Khi chú mới chỉ là một con rùa con, thế giới vẫn chưa có bóng đèn điện, xe hơi hay máy bay. Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức. Những biến động lớn như cuộc Cách mạng Công nghiệp, hai cuộc Thế chiến hay sự bùng nổ của kỷ nguyên số dường như không làm ảnh hưởng đến nhịp sống chậm rãi của sinh vật này trên hòn đảo xa xôi.

Về tình trạng sức khỏe, ở độ tuổi hiện tại, Jonathan đã bị mù do đục thủy tinh thể và hoàn toàn mất đi khứu giác. Tuy nhiên, chú vẫn duy trì thính giác cực kỳ nhạy bén. Jonathan có thể nhận ra giọng nói của bác sĩ thú y Joe Hollins và đặc biệt phản ứng nhanh với tiếng lách cách của bát đĩa báo hiệu giờ ăn. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi tuần một lần, chú được cung cấp một chế độ ăn đặc biệt giàu năng lượng bao gồm bắp cải, dưa chuột, cà rốt, táo và chuối.

Dù tuổi tác đã cao, bản năng của Jonathan vẫn rất mạnh mẽ. Chú thích phơi mình dưới nắng để hấp thụ nhiệt, nhưng vào những ngày hè oi bức, chú thường đào hang dưới lớp cỏ khô hoặc lá cây để nghỉ ngơi cả ngày. Thú vị hơn, Jonathan vẫn duy trì sự tương tác xã hội và nhu cầu giao phối với những người bạn rùa khác tại dinh thự như David hay Emma.

Vào cuối năm 2022, chính quyền đảo Saint Helena đã tổ chức một lễ mừng thọ lớn cho Jonathan khi chú chính thức đạt mốc 190 tuổi với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Chú thậm chí còn có một loại tem riêng và hình ảnh xuất hiện trên đồng xu 5 xu của hòn đảo này. Jonathan hiện không chỉ là một kỷ lục gia thế giới mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và sức sống bền bỉ của tự nhiên trước dòng chảy của thời gian.