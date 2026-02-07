Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối trải lòng về quyết định làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng GĐXH - Nhiều người nuối tiếc cho 'thần đồng' từng đỗ đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối nhưng lại làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng.

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học

Tôn Thiên Xương sinh năm 1994 trong một gia đình trí thức tại Vũ Hán, Trung Quốc





Tôn Thiên Xương (1994) xuất thân trong gia đình trí thức tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Bố mẹ là công chức nhà nước, ông bà từng là giáo viên. Chính nền tảng giáo dục gia đình đã kích thích sự ham học hỏi của Thiên Xương.

Từ nhỏ, Thiên Xương bộc lộ sự thông minh, 8 tháng tuổi, đọc được những từ đơn giản trong tiêu đề báo. Gần 2 tuổi, Thiên Xương nhận biết được 2.000 chữ Hán. 3 tuổi, anh thuộc hơn 280 bài thơ cổ và giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở tuổi lên 5.

Tuổi thơ của Thiên Xương đã đọc qua hơn 4.000 quyển sách từ văn học nước ngoài, thiên văn học, hội họa, âm nhạc đến lập trình, khoa học công nghệ,… Ngoài thích đọc sách, anh còn thành thạo chơi cờ, vẽ tranh, bóng bàn, bóng rổ và trượt patin.

Anh từng là niềm tự hào của gia đình (Ảnh: Sohu)





Đến tuổi đi mẫu giáo, Thiên Xương chỉ học 3 ngày rồi nghỉ. Lúc này, bố mẹ anh quyết định ở nhà dạy con trai. 7 tuổi, bố mẹ đưa Thiên Xương đến Trường THCS Thái Nguyên 2, nhưng vì kiến thức đơn giản, chỉ sau 1 tuần đến lớp anh nghỉ học ở nhà.

Gia đình Thiên Xương quan niệm, bản chất của giáo dục là giải phóng con người, không gò bó. Sự áp đặt sẽ hủy diệt tương lai của đứa trẻ và chế độ thi cử khiến trẻ mệt mỏi. Do đó, dưới sự giáo dục của bố mẹ mặc dù không đến trường, nhưng 6 tuổi, Thiên Xương đạt giải Nhất hùng biện tiếng Anh THCS cấp thành phố.

10 tuổi, Thiên Xương thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh CET-4, tương đương với trình độ sinh viên đại học. Ngoài ra, anh cũng đạt giải Nhì cuộc thi Vật lý trẻ toàn quốc lần thứ nhất và được nhà khoa học Hà Tộ Hưu đánh giá cao. Anh còn thuộc Luận ngữ, Tư trị Thông Giám, Sử ký và các tác phẩm kinh điển khác. Thời điểm đó, Thiên Xương được mệnh danh là thần đồng nổi tiếng trong vùng.

Ở tuổi 11, Thiên Xương nuôi giấc mơ thi đại học. Để học hành có hệ thống, bố mẹ đưa anh đến một trường trung học tư thục ở địa phương. Theo mẹ Thiên Xương, đây là ngôi trường phù hợp cho sự phát triển của con trai.

Trong 2 năm học tại đây, anh dành hơn nửa thời gian tự học. Tháng 6/2006, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học Thiên Xương đạt 594,5 điểm, nhưng không đủ đỗ vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Anh quyết định học lại và thi đại học lần 2.

Lần này, gia đình gửi Thiên Xương đến trường trọng điểm của thành phố - Trung học Thái Nguyên 5, để học lại lớp 12. Tháng 6/2007, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần 2 anh đạt 659 điểm và có tên trong danh sách trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc dưới sự ủng hộ của gia đình.

Cú trượt dài của một thần đồng

Khi đã 30 tuổi, Tôn Thiên Xương vẫn tiếp tục trau dồi việc học và hoàn thiện bản thân, song ánh hào quang của “thần đồng” năm nào đã không còn

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn cũng bắt đầu từ đây. Khi rời xa vòng tay quản lý của gia đình để bước vào môi trường đại học, Thiên Xương dần thay đổi. Ở năm nhất, anh không còn giữ được kỷ luật học tập nghiêm ngặt như trước, dễ bị bạn bè lôi kéo tham gia các hoạt động vui chơi, đặc biệt là sa đà vào trò chơi trực tuyến. Từ một thần đồng được kỳ vọng, Thiên Xương dần quen với việc trốn học, lơ là việc học tập, khiến kết quả sa sút nghiêm trọng, thậm chí rơi vào diện “báo động”.

Sự tuột dốc này khiến nhiều người thất vọng, nhất là bố mẹ - những người luôn dành cho anh sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối. Sau một thời gian buông thả, Thiên Xương nhận ra bản thân gần như chẳng còn gì trong tay và bắt đầu muốn đứng dậy làm lại. Thế nhưng, việc thiếu kỷ luật trong nhiều năm khiến anh gặp không ít khó khăn khi quay trở lại guồng học tập.

Ở tuổi 18, lẽ ra Thiên Xương đã có thể tốt nghiệp đại học hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn, nhưng thực tế anh không thể hoàn thành chương trình đúng hạn. Mãi đến năm 2013, sau 6 năm học, Thiên Xương mới tốt nghiệp đại học và không có cơ hội học lên thạc sĩ. Đối diện với tương lai, anh rơi vào trạng thái mất tự tin, hoang mang và chần chừ trong việc tìm hướng đi cho bản thân.

Hiện tại, khi đã hơn 30 tuổi, Tôn Thiên Xương vẫn tiếp tục trau dồi việc học và hoàn thiện bản thân, song ánh hào quang của “thần đồng” năm nào đã không còn. Anh không đạt thêm những thành tích nổi bật và phải chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội như bao người bình thường khác. Thiên Xương từng thẳng thắn chia sẻ rằng anh rất hối hận vì những sai lầm trong quá khứ, đồng thời cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra và kịp thời quay đầu. Dù không còn danh xưng thần đồng, anh phần nào hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại, khi không còn phải sống dưới ánh nhìn soi xét hay kỳ vọng quá lớn từ người khác.