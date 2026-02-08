Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?
GĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Khám phá khách sạn đầu tiên trên Mặt Trăng
Giấc mơ du lịch liên hành tinh đang dần hiện hữu khi GRU Space (Galactic Resource Utilization) – một công ty khởi nghiệp non trẻ trong ngành vũ trụ – tuyên bố tham vọng đưa du khách lên Mặt Trăng lưu trú trong vòng chưa đầy một thập kỷ nữa.
Điều khiến giới công nghệ bất ngờ là người đứng sau dự án khổng lồ này là Skyler Chan, một chàng trai mới chỉ 22 tuổi. Dù công ty mới thành lập năm ngoái, GRU Space đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nguồn vốn từ các nhà đầu tư từng làm việc tại những "gã khổng lồ" như SpaceX và Anduril.
Tham vọng của Chan là biến du lịch vũ trụ thành động lực thúc đẩy nền kinh tế mặt trăng. "Chúng ta đang sống ở thời điểm bước ngoặt. Nếu thành công, hàng tỷ người sẽ được sinh ra trên Mặt Trăng và Sao Hỏa", vị CEO trẻ tuổi chia sẻ.
Để hiện thực hóa khách sạn này, GRU Space không mang gạch từ Trái Đất lên. Thay vào đó, họ sử dụng công nghệ cấu trúc bơm hơi kết hợp với vật liệu tại chỗ.
Theo lộ trình, vào năm 2029, công ty sẽ gửi sứ mệnh thử nghiệm đầu tiên thông qua chương trình CLPS của NASA. Tại đây, họ sẽ trình diễn công nghệ biến đất đá mặt trăng thành gạch. Những viên gạch này sau đó sẽ được dùng để bao bọc quanh các module bơm hơi, tạo thành lớp khiên vững chắc bảo vệ du khách khỏi bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt.
Khách sạn trên Mặt Trăng chính thức nhận cọc, giá vé lên tới 26 tỷ đồng
Khách sạn dự kiến sẽ được đặt trong một "hố mặt trăng" để tận dụng nhiệt độ ổn định hơn so với bề mặt. Phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2032 sẽ có sức chứa khiêm tốn chỉ 4 khách một lượt.
Skyler Chan, CEO 22 tuổi của công ty Galactic Resource Utilization Space (GRU), Mỹ, mới đây gây chú ý khi tuyên bố bắt đầu nhận đặt chỗ cho một khách sạn mà anh dự định xây dựng trên Mặt trăng trong vòng 10 năm tới. Mức độ tự tin của Chan thể hiện rõ qua quy định tiền đặt cọc có thể hoàn trả, dao động từ 250.000 USD (6,4 tỷ đồng) đến 2 triệu USD (51 tỷ đồng) cho mỗi suất.
Tuy nhiên, con số này chỉ là tiền "giữ chỗ". Công ty ước tính tổng chi phí cho chuyến nghỉ dưỡng lịch sử này sẽ vượt quá 10 triệu USD. Mức giá này định vị rõ ràng đối tượng khách hàng: Những tỷ phú đã từng bay vào vũ trụ hoặc những người tìm kiếm cảm giác mạnh tột độ mà Trái Đất không thể đáp ứng.
Dịch vụ khách sạn trên Mặt Trăng sẽ ra sao?
Khác xa với những đêm nghỉ dưỡng xa hoa tại các khách sạn 5 sao trên Trái đất, việc lưu trú trên Mặt Trăng, ít nhất trong giai đoạn đầu, sẽ mang tính thử thách nhiều hơn là hưởng thụ. Theo kế hoạch, khách sạn chỉ có sức chứa tối đa 4 người.
Cấu trúc công trình sẽ được làm từ vật liệu bơm hơi nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển vật liệu từ Trái đất lên Mặt trăng, một trong những rào cản lớn nhất của các dự án không gian. Đây là giải pháp từng được nhiều nhà khoa học và kỹ sư đề xuất cho các căn cứ ngoài Trái đất.
Về ẩm thực, du khách sẽ không tìm thấy dịch vụ phòng hay nhà hàng do đầu bếp danh tiếng điều hành. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng các bữa ăn đông khô tương tự thực phẩm của phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Clayton "AstroClay" Anderson, cựu phi hành gia NASA, từng đùa rằng, tốt nhất nên tránh món đậu phụ teriyaki trong thực đơn không gian.
Để di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài khách sạn, du khách sẽ cần mặc bộ đồ phi hành gia chuyên dụng và sử dụng các phương tiện được thiết kế riêng cho môi trường Mặt Trăng.
Theo kế hoạch, mỗi du khách sẽ lưu trú khoảng 5 đêm. Dù vậy, khoảng thời gian này thậm chí còn chưa bằng một ngày trọn vẹn trên Mặt trăng, bởi một chu kỳ ngày đêm tại đây kéo dài khoảng 29 ngày Trái đất.
Về lâu dài, CEO trẻ tuổi này không giấu tham vọng xây dựng những phiên bản lớn hơn, sang trọng hơn. Trong các bản vẽ ý tưởng, khách sạn hạng sang tương lai của GRU được lấy cảm hứng từ Cung điện Mỹ thuật ở San Francisco, với phong cách Hy Lạp – vị lai.
