Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 448 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 5 - 11/10/2026)

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Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, thời gian qua, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng CSGT Công an thành phố vận hành đã phát hiện 448 trường hợp chạy quá tốc độ.

Danh sách phương tiện vi phạm được đăng tải tại đây.

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Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội:

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.