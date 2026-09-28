Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8 - 10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần

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GĐXH - CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 1636 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 28/8 - 10/9/2026, (bao gồm trường hợp vi phạm nhiều lần).

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phát hiện 1636 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Xem danh sách các biển số xe vi phạm bị phạt nguội tại đây.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội

1. Vượt đèn đỏ: 116 trường hợp

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 217 trường hợp

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

3. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 24 trường hợp

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

4. Không đội mũ bảo hiểm: 1.129 trường hợp

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ.

5. Dừng, đỗ sai: 150 trường hợp

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ.

Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 6.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 516 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 7 - 13/9/2026)

GĐXH - Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 516 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 7 - 13/9/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 7.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 386 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 24 - 30/8/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 386 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 24 - 30/8/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8-10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần - Ảnh 8.Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 10 - 16/8/2026.


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