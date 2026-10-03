Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026)

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GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 420 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 14 - 20/9/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, trong tuần, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an thành phố đã phát hiện 420 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.

Xem danh sách các biển số xe vi phạm bị phạt nguội tại đây.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội:

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 1.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 17, xã Yên Thế.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 2.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1A, xã Kép.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 3.

Xe mô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 17, xã Yên Thế.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 4.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 1636 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/8 - 10/9/2026), có trường hợp vi phạm nhiều lần

GĐXH - CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 1636 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 28/8 - 10/9/2026, (bao gồm trường hợp vi phạm nhiều lần).

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 5.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 516 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 7 - 13/9/2026)

GĐXH - Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 516 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 7 - 13/9/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 420 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 14-20/9/2026) - Ảnh 6.Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026)

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