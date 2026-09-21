Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 516 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 7 - 13/9/2026)

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Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 516 trường hợp chạy quá tốc độ từ ngày 7 - 13/9/2026.

Xem danh sách 516 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội tại đây.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 603 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 31/8 - 6/9/2026) GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 603 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 31/8 - 6/9/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 386 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 24 - 30/8/2026) GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 386 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 24 - 30/8/2026.