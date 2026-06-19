Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngay

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Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 27/5-10/6/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 27/5/2026 đến ngày 10/6/2026).

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 86 trường hợp vi phạm giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

Hình ảnh các phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội:

Xe môtô BKS: 11U1-102.59 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Xe môtô BKS: 11T1-017.98 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Xe ôtô BKS: 11A-117.40 vi phạm chạy quá tốc độ tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp.

Xe ôtô BKS: 30L-935.68 vi phạm chạy quá tốc độ tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp.

Cơ quan chức năng yêu cầu: Sau khi đăng thông báo này, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Sông Hiến 05, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.