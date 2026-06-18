Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt xe ô tô biển Hà Nội bị phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026

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Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 684 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.

Dưới đây là danh sách các phương tiện vi phạm bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026:

Xe mô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, xã Kép.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên đường tỉnh 298, xã Tân Yên

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên đường tỉnh 298, xã Tân Yên.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 17, phường Song Liễu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.