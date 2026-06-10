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Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6

Thứ tư, 15:56 10/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin chính thức liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông đường bộ qua hệ thống phạt nguội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 1.Công an Ninh Bình công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 260 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026.

Theo đó, tính từ ngày 01/6/2026 đến hết ngày 07/6/2026, qua công tác trích xuất dữ liệu từ các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ đối với 734 trường hợp người điều khiển phương tiện có hành vi chạy quá tốc độ quy định

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện, người điều khiển giao thông cần chủ động tra cứu thông tin vi phạm của phương tiện trên các cổng thông tin điện tử chính thức và nghiêm túc chấp hành việc xử lý, nộp phạt theo đúng quy định hiện hành.

Danh sách các phương tiện bị phạt nguội:

Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 2.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 3.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 4.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 5.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 6.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 7.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 8.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 9.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 10.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 11.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 12.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 13.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 14.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 15.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 16.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 17.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 18.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 19.
Bắc Ninh công bố 734 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội từ 1 / 6 - 7 / 6 / 2026 - Ảnh 20.


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