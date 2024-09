Công an Nghệ An thăm và tặng quà hỗ trợ các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3

Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ Công an tỉnh Cao Bằng giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Lời phát động của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, toàn lực lượng Công an Nghệ An đã đóng góp ít nhất 1 ngày lương/người để chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần hỗ trợ "cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất", ngay sau khi kêu gọi vận động được tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập 2 đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, tặng quà động viên, hỗ trợ Nhân dân và lực lượng Công an tại 6 tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3.

Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Trong 2 ngày 12 và 13/9, đoàn công tác do đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà người dân và lực lượng Công an tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng. Tại mỗi tỉnh, đoàn công tác đã trao tặng cán bộ, Nhân dân và lực lượng Công an số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ quá trình sinh hoạt như nước mắm, cá khô,... để giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Xúc động trước tình cảm của lực lượng Công an Nghệ An, Lãnh đạo Công an các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang chia sẻ: Công an tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên trong toàn lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà ủng hộ bà con Nhân dân 3 tỉnh nói chung, cũng như Công an 3 tỉnh nói riêng.

Công an tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an 3 tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của Công an tỉnh Nghệ An trước những khó khăn, mất mát do cơn bão số 3 gây ra.

Những phần quà thiết thực và ý nghĩa, cùng với sự thăm hỏi, động viên kịp thời của Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp gửi tới Nhân dân các tỉnh phía Bắc, cũng như lực lượng Công an hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, là minh chứng rõ ràng cho truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.