'Con mong mọi người vượt qua được khó khăn này'

15 giờ trước

Sau 4 ngày cơn lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, cuốn trôi nhiều nhà cửa và người dân, gia đình anh Hoàng Văn Tiện, Hoàng Văn Duân với 8 khẩu được cho là mất tích đã may mắn thoát nạn, trở về an toàn. Anh Tiện bộc bạch: Nhiều người không được may mắn như gia đình tôi, thật sự rất đau lòng nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có thêm điều kỳ diệu đến vùng lũ Làng Nủ!