Công an tỉnh Nghệ An ủng hộ hơn 4 tỷ đồng tới đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: CANA.

Tại buổi lễ phát động chiều 11/9, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nghệ An phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp họ nhanh chóng khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng ban cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tích cực đóng góp, quyên góp được tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: CANA.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến trao quà cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3, đồng thời hỗ trợ các lực lượng đang tham gia giúp đỡ người dân từng bước ổn định cuộc sống.

