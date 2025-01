Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cựu cầu thủ Lê Sỹ Mạnh

15 giờ trước

GĐXH - Do mê cờ bạc, nợ nần nhiều người nên Nguyễn Ngọc Sang nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền đánh bạc và trả nợ. Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã bắt giữ Sang về hành vi “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.