Đêm mưa Nghệ An ấm áp tình người: Cả tỉnh chung tay gói bánh gửi về vùng lũ

21 giờ đêm ngày 9/10 tại số nhà 12 Đặng Thái Thân, rất đông bà con nhân dân đến để hỗ trợ gói bánh chưng, bánh tét để gửi ra các tỉnh phía Bắc hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các tỉnh, thành phố phía Bắc đang phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Bão lũ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây mất tích và làm nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Trước tình cảnh khó khăn ấy, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” lại được phát huy. Tại Nghệ An, người dân đang hăng hái, tất bật nấu bánh chưng để gửi tới đồng bào vùng lũ miền Bắc. Những chiếc bánh không chỉ là món ăn cứu trợ thiết thực mà còn là tình thương và sự sẻ chia, với hy vọng góp phần giúp bà con vượt qua những thử thách sau thiên tai.



21 giờ tối ngày 10/9, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng ngôi nhà số 12 đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) lại đông đúc hơn bao giờ hết. Chiếc sân nhỏ dần chật kín người, tiếng nói chuyện xen lẫn âm thanh của những đôi tay tất bật. Không ai bảo ai, người rửa lá, người ướp đỗ, thịt, người chẻ lạt,... Tất cả đều dồn hết sức để trong đêm nay gói và nấu xong hơn 1.500 chiếc bánh chưng, bánh tét, kịp gửi đến tay đồng bào vùng bão lũ phía Bắc vào sáng ngày mai.

Chị Phan Thị Thảo, từ huyện Nam Đàn, dẫu trời mưa to cũng đã xuống thành phố Vinh từ 3 giờ chiều khi nghe tin về lời kêu gọi gói bánh chưng gửi cho đồng bào miền Bắc. Với giọng trầm ấm nhưng chứa đầy cảm xúc, chị chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An, vùng quê bao năm chịu nhiều thiên tai, tôi thấu hiểu hơn ai hết nỗi khó khăn, thiếu thốn của bà con miền Bắc lúc này. Là người Việt Nam, chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn như thế này.”

Mỗi người một tay, không ai bảo ai, hơn 1.500 chiếc bánh được hoàn thành trong đêm 10/9 để gửi ra hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc.

Ở một góc khác, chị Võ Thị Thu, quê huyện Hưng Nguyên, đứng giữa đám đông cũng không khỏi xúc động. Chị nhớ lại ký ức đau thương của những năm trước khi quê chị chìm trong nước lũ, và nói: “Ngày ấy, khi Hưng Nguyên bị ngập sâu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự ủng hộ từ bà con các tỉnh xa, từ Thái Nguyên, Hải Phòng,... Những ân tình đó không thể nào quên. Bây giờ, các tỉnh phía Bắc đang cần sự giúp đỡ, mình sẵn sàng góp chút sức người, sức của để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn.”

Cách thành phố Vinh hơn 50 km, tại sân văn hóa thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, không khí cũng không kém phần sôi động. Từ sáng sớm, bà con nơi đây đã kéo nhau đến, tay xách nách mang gạo, lá dong, thịt lợn,... Mỗi người một việc, hăng hái góp sức để gói bánh gửi ra miền Bắc.

Vốn là làng nghề bún bánh truyền thống, khi hay tin đồng bào miền Bắc đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, bà con Võ Liệt không ai bảo ai đã tự nguyện góp gạo nếp, nguyên liệu để gói bánh. Lời kêu gọi được truyền đi và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Người dân xã Võ Liệt ( huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tập trung gói bánh chưng, bánh tét gửi bà con vùng lũ các tỉnh phía Bắc.

Ông Trần Văn Tú, một người dân trong thôn, tâm sự với giọng nghẹn ngào: “Trước đây, khi chúng tôi ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, bà con ở khắp các vùng miền đều gửi bánh, nhu yếu phẩm để ủng hộ. Tấm lòng ấy, chúng tôi không bao giờ quên. Giờ bà con chúng tôi không có tiền, nhưng có những món quà nhỏ bé này để gửi ra cho đồng bào miền Bắc, mong bà con có cái ăn tạm trong những ngày khó khăn này.”

Không khí gói bánh diễn ra hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Minh Đức, xã Võ Liệt, chia sẻ: “Từ sáng đến trưa, bà con đã tập hợp đủ nguyên liệu để gói bánh. Hơn 50 người đang miệt mài làm việc, ai cũng mong gói nhanh, nấu sớm để kịp gửi bánh chưng ra cho bà con vùng lũ. Dự kiến, trong đêm nay, chúng tôi sẽ gói và nấu xong gần 1.000 chiếc bánh. Sáng mai, bánh sẽ được chuyển đi.”

Cách đó không xa, trong khuôn viên nhỏ của Trường mầm non tư thục Nam Thanh, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, các cô giáo và người dân cũng chung tay, người cắt lá, người gói bánh, ai nấy đều nhanh tay lẹ chân. Trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

Cô Trần Thị Lục, giáo viên của trường, vừa canh nồi bánh vừa chia sẻ: “Mỗi lần xem bản tin về tình hình bão lũ ở các tỉnh phía Bắc, chúng tôi thương lắm. Ở Thanh Chương, chúng tôi cũng trải qua nhiều đợt lũ lụt, nên hiểu rõ cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch, bữa ăn hằng ngày ra sao. Thấy bà con miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề như vậy, chúng tôi chỉ muốn góp chút sức để chia sẻ khó khăn.”

Tối ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh (bên phải ngoài cùng) đã đến thăm, động viên tiếp sức cùng bà con trên địa bàn thành phố Vinh, thức thâu đêm nấu hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét.

Không chỉ có người trẻ, mà những người lớn tuổi cũng không ngại vất vả. Bà Phan Thị Thùy, 83 tuổi, sống tại khối 3, thị trấn Dùng, mang hai bó lá dong do chính tay bà trồng trong vườn đến điểm gói bánh. Bà xúc động kể: “Lá dong này tôi trồng để dành gói bánh dịp Tết, nhưng thấy bà con ngoài kia đang khổ quá. Sống chung với lũ, mất điện, thiếu nước sạch, ai cũng khó khăn. Góp chút ít, sẻ cơm nhường áo với nhau, đó cũng là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc mình.”

Tinh thần đoàn kết, yêu thương ấy không chỉ dừng lại ở những chiếc bánh chưng, bánh tét. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động lời kêu gọi, khơi dậy đạo lý “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” trong lòng mỗi người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh, chia sẻ: “Sau khi phát động, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nghệ An là vùng đất phải đối mặt với thiên tai, bão lũ hàng năm, nên người dân nơi đây thấu hiểu hơn ai hết sự khó khăn, thiếu thốn của đồng bào miền Bắc lúc này. Với tình cảm sâu sắc, trong những ngày tới, hơn 10.000 chiếc bánh chưng sẽ được gói và gửi ra miền Bắc, mang theo tất cả tấm lòng của người dân xứ Nghệ.”

Không chỉ có bánh chưng, bà con Nghệ An còn quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, áo phao,… Tất cả đều hướng về miền Bắc, với mong muốn đồng bào sớm vượt qua khó khăn.

Đến tối 10/9, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ tiền mặt từ người dân với số tiền lên đến 144 triệu đồng. Các món quà lớn nhỏ, dù là vật chất hay tinh thần, đều chứa đựng tình cảm chân thành, tấm lòng tương trợ của người dân Nghệ An, với niềm hy vọng góp phần làm vơi bớt khó khăn mà đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt trong cơn bão lũ tàn khốc.