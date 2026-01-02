"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

Theo Live Science, ngôi mộ cổ của một phụ nữ quyền quý sống vào khoảng thế kỷ thứ VII trước Công nguyên, gần Anthens - Hy Lạp, đã gây chú ý cho cộng đồng khoa học gần đây.

Đó là một phụ nữ trẻ, qua đời khi chỉ mới 20-30 tuổi. Đây có thể là nữ vương, công chúa, nữ lãnh chúa, hay có một địa vị cao nào khác trong xã hội cổ đại, điều được thể hiện qua chiếc vương miện vẫn còn đội trên đầu và nhiều đồ tùy táng quý giá.

Nhưng kỳ lạ nhất là chiếc vương miện bị đội ngược.

Các hiện vật từ ngôi mộ cổ, bao gồm một chiếc vương miện tinh xảo và nhiều vật tùy táng - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, ngôi mộ cổ nổi bật này chứa nhiều vật dụng bằng đồng, bao gồm một chiếc trâm cài theo phong cách hình học, một chiếc vòng cổ có bùa hộ mệnh hình bình hoa, hạt xương và ngà, hoa tai bằng đồng, một chiếc vòng tay và một số vòng xoắn ốc.

Chiếc vương miện bằng đồng gây chú ý nhất với những hoạt tiết tinh xảo, mặt trước là một hình hoa thị lớn, mặt sau có hình ảnh hai con sư tử đực và cái đối mặt.

Sư tử tượng trưng cho quyền lực hoàng gia trong xã hội cổ đại Hy Lạp, tương tự những thứ đã được tìm thấy ở di chỉ thành phố cổ Mycenae miền Nam Hy Lạp, nơi có Cổng Sư Tử nổi tiếng tượng trung cho quyền lực của nhà vua vào thế kỷ XIII trước Công nguyên.

Chiếc vương miện đội ngược trên đầu bộ hài cốt - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Các nhà khoa học tin rằng việc vương miện đội ngược tượng trưng cho sự thoái vị của một người đứng đầu hoặc thậm chí là sự sụp đổ của một đế chế.

Thời kỳ mà "công chúa đội vương miện ngược" được chôn cất cũng trùng với một giai đoạn biến động xã hội và chính trị căng thẳng, đã được ghi chép trong lịch sử. Vì vậy, vương miện ngược có thể là biểu tượng của việc người phụ nữ này đã mất đi vị thế.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mộ phần của một đứa trẻ 4 tuổi gần đó. Đứa trẻ được đội một chiếc vương miện bằng đồng có gắn những bông hoa hồng nhỏ và sống cùng thời với người phụ nữ, cho thấy họ có thể có quan hệ họ hàng.

Các ngôi mộ cổ này thuộc về một nghĩa trang cổ nằm cách thủ đô Athens của Hy Lạp chỉ 95 km về phía Tây Bắc. Tổng cộng 40 ngôi mộ cổ đã được khai quật tại nơi đây, có niên đại khoảng năm 800 đến năm 323 trước Công nguyên.