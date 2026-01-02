Mới nhất
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

Thứ sáu, 12:19 02/01/2026 | Chuyện đó đây
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Một ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.

Theo Live Science, ngôi mộ cổ của một phụ nữ quyền quý sống vào khoảng thế kỷ thứ VII trước Công nguyên, gần Anthens - Hy Lạp, đã gây chú ý cho cộng đồng khoa học gần đây.

Đó là một phụ nữ trẻ, qua đời khi chỉ mới 20-30 tuổi. Đây có thể là nữ vương, công chúa, nữ lãnh chúa, hay có một địa vị cao nào khác trong xã hội cổ đại, điều được thể hiện qua chiếc vương miện vẫn còn đội trên đầu và nhiều đồ tùy táng quý giá.

Nhưng kỳ lạ nhất là chiếc vương miện bị đội ngược.

Các hiện vật từ ngôi mộ cổ, bao gồm một chiếc vương miện tinh xảo và nhiều vật tùy táng - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, ngôi mộ cổ nổi bật này chứa nhiều vật dụng bằng đồng, bao gồm một chiếc trâm cài theo phong cách hình học, một chiếc vòng cổ có bùa hộ mệnh hình bình hoa, hạt xương và ngà, hoa tai bằng đồng, một chiếc vòng tay và một số vòng xoắn ốc.

Chiếc vương miện bằng đồng gây chú ý nhất với những hoạt tiết tinh xảo, mặt trước là một hình hoa thị lớn, mặt sau có hình ảnh hai con sư tử đực và cái đối mặt.

Sư tử tượng trưng cho quyền lực hoàng gia trong xã hội cổ đại Hy Lạp, tương tự những thứ đã được tìm thấy ở di chỉ thành phố cổ Mycenae miền Nam Hy Lạp, nơi có Cổng Sư Tử nổi tiếng tượng trung cho quyền lực của nhà vua vào thế kỷ XIII trước Công nguyên.

&quot;Công chúa đội vương miện ngược&quot; trong mộ cổ 2.700 tuổi - Ảnh 7.

Chiếc vương miện đội ngược trên đầu bộ hài cốt - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP

Các nhà khoa học tin rằng việc vương miện đội ngược tượng trưng cho sự thoái vị của một người đứng đầu hoặc thậm chí là sự sụp đổ của một đế chế.

Thời kỳ mà "công chúa đội vương miện ngược" được chôn cất cũng trùng với một giai đoạn biến động xã hội và chính trị căng thẳng, đã được ghi chép trong lịch sử. Vì vậy, vương miện ngược có thể là biểu tượng của việc người phụ nữ này đã mất đi vị thế.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mộ phần của một đứa trẻ 4 tuổi gần đó. Đứa trẻ được đội một chiếc vương miện bằng đồng có gắn những bông hoa hồng nhỏ và sống cùng thời với người phụ nữ, cho thấy họ có thể có quan hệ họ hàng.

Các ngôi mộ cổ này thuộc về một nghĩa trang cổ nằm cách thủ đô Athens của Hy Lạp chỉ 95 km về phía Tây Bắc. Tổng cộng 40 ngôi mộ cổ đã được khai quật tại nơi đây, có niên đại khoảng năm 800 đến năm 323 trước Công nguyên.

Cùng chuyên mục

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nó có thể tự chữa lành chính mình trong 2 phút.

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là một khám phá cực kỳ thú vị”.

Thuyết âm mưu kỳ quái nhất thế kỷ: Tàu Titanic thật ra chưa bao giờ chìm?

Thuyết âm mưu kỳ quái nhất thế kỷ: Tàu Titanic thật ra chưa bao giờ chìm?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những người tin vào thuyết âm mưu này thắc mắc: Liệu con tàu bị chìm có thực sự là Titanic?

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Đây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.

Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking

Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Liệu du hành thời gian chỉ là viễn tưởng hay một thực tế khoa học đang chờ được kiểm chứng?

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Tại một thị trấn nhỏ của Ý, dưới chân dãy Alps, một quầng sáng đỏ bí ẩn được mô tả là "giống UFO" đã hiện ra một lần nữa sau hơn 2 năm.

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Người đàn ông Trung Quốc sững sờ trước sự cố khi vừa rút tiền xong.

Choáng với bồ câu 35 tỷ: Đắt đỏ đến mức phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệ

Choáng với bồ câu 35 tỷ: Đắt đỏ đến mức phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệ

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Không ai ngờ đến một chú bồ câu nhỏ lại phá kỷ lục thế giới về giá đắt nhất lên đến 35 tỷ đồng. Với mức giá "không tưởng", New Kim không chỉ phá kỷ lục thế giới mà còn được bảo vệ nghiêm ngặt như một "báu vật sống".

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Số vàng bị đánh rơi giữa đường phố khiến 2 cô gái vô cùng ngạc nhiên.

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Chuyện đó đây

Đây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Chuyện đó đây
Mở cỗ quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chuyên gia sốc khi nhìn vào bên trong

Mở cỗ quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chuyên gia sốc khi nhìn vào bên trong

Chuyện đó đây
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Chuyện đó đây
"Nghiền nát" vàng dưới áp suất gấp 10 triệu lần Trái Đất, nhà khoa học kinh ngạc với "thứ chưa từng thấy"

"Nghiền nát" vàng dưới áp suất gấp 10 triệu lần Trái Đất, nhà khoa học kinh ngạc với "thứ chưa từng thấy"

Chuyện đó đây

Tòa soạn Quảng cáo
Top