Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Theo Live Science, các nhà khảo cổ vừa phát hiện một lăng mộ cực kỳ đồ sộ ở huyện Bozüyük, tỉnh Bilecik, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi mộ dạng gò được đặt tên là Karaağaç, đường kính lên đến 60 m, vươn cao đến 8 m, trên đỉnh một ngọn đồi, khiến đỉnh mộ cao hơn vùng đồng bằng xung quanh tận 30 m.

Lăng mộ này rất có thể là từ Vương quốc Phrygia cổ đại, trù phú và hùng mạnh đến mức thường xuyên xuất hiện trong thần thoại, truyền thuyết.

Phế tích lăng mộ đồ sộ được cho là thuộc Vương quốc Phrygia cổ đại - Ảnh: ĐẠI HỌC BILECIK

Vương quốc Phrygia cổ đại đã tồn tại ở khu vực này từ năm 1200 đến năm 675 trước Công Nguyên, vì vậy lăng mộ này khoảng trên dưới 3.000 tuổi.

Khu vực phát hiện ra lăng mộ nằm cách kinh đô Gordion cổ đại của vương quốc này hơn 160 km về phía Tây, là bằng chứng cho giả thuyết rằng quyền lực chính trị của Phrygia không tập trung ở kinh đô, mà bao gồm nhiều trung tâm hùng mạnh ở các địa phương.

Trong bài công bố trên tạp chí khoa học American Journal of Archaeology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học Hüseyin Erpehlivan thuộc Đại học Bilecik (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng cho biết họ nghi ngờ rằng chủ nhân của lăng mộ có thể là một thành viên trong hoàng tộc, thuộc dòng dõi vua Midas.

Vua Midas nổi tiếng nhất với các câu chuyện từ thần thoại Hy Lạp, bao gồm câu chuyện kể rằng ông đã xin thần rượu vang Dionysus một đôi tay chạm vào đâu cũng thành vàng, khiến ông suýt chết đói vì cả thức ăn và nước uống cũng biến thành vàng, thậm chí lỡ tay biến cả con gái thành bức tượng vàng.

Tuy nhiên trái với mô tả về một vị vua có phần tham lam và ngốc nghếch trong thần thoại, Midas trong lịch sử là vị vua cực kỳ quyền lực, đã đưa Phrygia vào thời kỳ hưng thịnh vào thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên.

Trở lại với lăng mộ bí ẩn, các tác giả cho biết thêm rằng nó đã được phát hiện lần đầu từ năm 2010, khi hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu của một phế tích bị cướp phá ở khu vực này.

Các cuộc khai quật và nghiên cứu được khởi động từ năm 2013 và kéo dài suốt nhiều năm, đã giúp phơi bày một kiến trúc cổ đại cực kỳ xa hoa và cả một lát cắt lịch sử rất giá trị.