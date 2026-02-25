Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD
Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Một bãi chôn lấp rác thải
Công ty Omani Bio Products Company (OBPC), có trụ sở tại Khazaen (Oman), vừa chính thức đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản mới. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy là 37 triệu rial Oman (tương đương 96 triệu USD). Nhà máy sử dụng chất thải nông nghiệp làm nguyên liệu đầu vào và hiện có công suất tối đa 15.000 tấn thức ăn thủy sản mỗi năm, trước khi triển khai các kế hoạch mở rộng.
Theo OBPC, mỗi ngày doanh nghiệp sẽ thu gom khoảng 100 tấn chất thải nông nghiệp xanh từ bãi chôn lấp Barka – bãi rác lớn nhất Oman, nơi các đô thị thải ra khoảng 1 triệu tấn rác rắn mỗi năm – để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn.
Sau một năm vận hành, OBPC đặt mục tiêu mở rộng nhà máy vào năm 2027 và tiếp tục vào năm 2030. Khi đó, công suất dự kiến sẽ tăng lên 100.000 tấn thức ăn chăn nuôi và 300.000 tấn thức ăn thủy sản mỗi năm, chủ yếu phục vụ nuôi tôm và cá lồng.
Nhà máy của OBPC góp phần vào làn sóng các dự án nghiên cứu và sản xuất thức ăn thủy sản đang phát triển mạnh tại Oman. Dự án của OBPC cũng phù hợp với Tầm nhìn Oman 2040, chiến lược quốc gia đặt mục tiêu đạt hơn 220.000 tấn sản lượng nuôi trồng thủy sản, đóng góp từ 500 - 900 triệu USD cho nền kinh tế vào năm 2040, đồng thời thúc đẩy phát triển nguyên liệu thức ăn thay thế, giảm phụ thuộc vào bột cá và dầu cá truyền thống.
Trước dự án của OBPC, một dự án ở Oman nhằm phát triển thức ăn cho cá có thành phần chính là bèo hoa dương xỉ (azolla) dưới nước cũng đã được thực hiện. Bằng cách tận dụng azolla, dự án nhằm mục đích nâng cao sức khỏe và chất lượng cá trong nuôi trồng thủy sản, giảm sự phụ thuộc vào thức ăn nhập khẩu và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tái tạo.
Sáng kiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương mà còn đưa Oman trở thành quốc gia đi đầu trong các giải pháp nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường.
Theo chuyên gia phân tích Novel Sharma của RaboResearch, việc tìm kiếm các nguồn thức ăn thay thế là cần thiết trong bối cảnh nuôi trồng thủy sản hiện tiêu thụ tới 90% lượng bột cá và 65 - 70% dầu cá toàn cầu. Các sáng kiến như tại Oman được đánh giá có thể giúp ngành kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Oman có đường bờ biển dài và vị trí chiến lược, thuận lợi cho phát triển mạnh cả đánh bắt truyền thống và hiện đại, với sự đầu tư vào chế biến và nuôi trồng đang tăng trưởng ổn định, hướng tới xuất khẩu và sử dụng công nghệ, nguyên liệu bền vững.
Oman có đội tàu đánh bắt quy mô lớn, trải dài từ khai thác truyền thống ven bờ đến đánh bắt xa bờ. Các sản phẩm chủ lực gồm cá ngừ, cá thu, cá mòi, tôm và mực – phần lớn phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, châu Á và châu Âu.
Theo thống kê, thị trường nuôi trồng thủy sản của quốc gia này dự kiến sẽ tăng từ 676,26 triệu USD vào năm 2025 lên 913,56 triệu USD vào năm 2030. Những năm gần đây, Oman đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp, đặc biệt là nuôi tôm và cá lồng biển, nhằm bù đắp sự suy giảm nguồn lợi tự nhiên và nâng cao giá trị gia tăng. Nhiều dự án lớn được triển khai với sự tham gia của khu vực tư nhân và nhà đầu tư quốc tế.
Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanhChuyện đó đây - 7 giờ trước
Các cảm biến địa chấn cực nhạy của người Trái Đất có thể giúp phát hiện và theo dõi các vật thể đang lao xuống từ vũ trụ
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Loài vật quý hiếm này có hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi "nhanh như chớp". Nó được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.
Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt TrờiChuyện đó đây - 2 ngày trước
V1298 Tau đã hé lộ một mắt xích hiếm hoi, vốn được tìm kiếm từ lâu, trong quá trình hình thành hành tinh.
"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trướcChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một số đài thiên văn đã nhìn về quá khứ - theo nghĩa đen - và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.
Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷChuyện đó đây - 5 ngày trước
Tin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chóChuyện đó đây - 5 ngày trước
Lần cuối nhìn thấy loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm bậc nhất thế giới này là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó sau 90 năm loài vật này được một chú chó đặc biệt đã đánh hơi thấy khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lạiChuyện đó đây - 1 tuần trước
GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.
Loài vật tái xuất sau hơn 100 năm khiến giới khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Máy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả MỹChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đây là quốc gia nào?
Phát hiện mới liên quan đến Trái ĐấtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Mảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"Chuyện đó đây
Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.