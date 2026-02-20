Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ
Tin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.
Pompeii từng là thành phố thời La Mã cổ đại, sau đó bị chôn vùi trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Sự kiện đó khiến các công trình, hiện vật và những dòng graffiti bị chôn dưới nhiều mét tro bụi.
Được phát hiện vào thế kỷ 18, Pompeii hiện vẫn là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới.
Những phát hiện mới nhất được tìm thấy được khắc trên lớp vữa của một hành lang dài nối các nhà hát của Pompeii với tuyến đường sầm uất Via Stabiana của thành phố, khu vực lần đầu được khai quật cách đây hơn 230 năm.
Các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp tạo ảnh kỹ thuật số tương tác (RTI) – công nghệ cho phép khắc họa vật thể dưới nhiều góc chiếu sáng khác nhau, để làm lộ ra những vết khắc mờ mà mắt thường không thể thấy được sau hàng thế kỷ bị bào mòn.
Các nhà khảo cổ trước đây nghĩ rằng sẽ không thể có thêm phát hiện mới trên bề mặt đã được ghi chép đầy đủ, nhưng nghiên cứu mới của họ tìm thấy khoảng 300 dòng chữ khắc, trong đó có 79 dòng hoàn toàn mới.
Trong những dòng chữ mới được phát hiện có một lời chia tay vội vàng gửi người yêu: “Tôi đang rất vội. Tạm biệt, Sava của tôi, hãy chắc rằng em yêu tôi!”. Một dòng chữ khác thể hiện sự tận tụy của cô gái nô lệ Methe dành cho người yêu Cresto, kèm theo lời cầu xin sự che chở của nữ thần tình yêu Venus.
Trong số các phát hiện mới có hình vẽ mờ thể hiện hai đấu sĩ đang giao chiến và lời mở đầu của bức thư tình: “Erato yêu…”.
Dự án mang tên “corridor whispers” (Những lời thì thầm trong hành lang), do các nhà nghiên cứu Louis Autin và Eloïse Letellier-Taillefer công tác tại Đại học Sorbonne (Paris), Marie-Adeline Le Guennec tại Đại học Quebec, phối hợp với cơ quan quản lý di tích Pompeii thực hiện.
“Công nghệ này chính là chiếc chìa khóa mở ra những căn phòng mới của thế giới cổ đại”, ông Gabriel Zuchtriegel, giám đốc khu di tích khảo cổ rộng lớn cho biết. Ông nhấn mạnh rằng hơn 10.000 dòng chữ khắc đã được biết đến ở Pompeii tạo thành di sản khổng lồ của thế giới cổ đại.
Nhóm nghiên cứu đang phát triển một nền tảng 3D kết hợp kỹ thuật trắc ảnh, RTI và siêu dữ liệu văn khắc, nhằm cho phép trực quan hóa và chú giải đầy đủ các hình vẽ graffiti.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chóChuyện đó đây - 1 ngày trước
Lần cuối nhìn thấy loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm bậc nhất thế giới này là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó sau 90 năm loài vật này được một chú chó đặc biệt đã đánh hơi thấy khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lạiChuyện đó đây - 2 ngày trước
GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.
Loài vật tái xuất sau hơn 100 năm khiến giới khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 2 ngày trước
Máy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả MỹChuyện đó đây - 3 ngày trước
Đây là quốc gia nào?
Phát hiện mới liên quan đến Trái ĐấtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Mảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giápChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc ChileChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi nămChuyện đó đây
Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.