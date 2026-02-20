Mới nhất
Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ

Thứ sáu, 20:07 20/02/2026 | Chuyện đó đây

Tin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.

Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ - Ảnh 1.

Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ - Ảnh 2.

Khu di tích thành phố cổ Pompeii được khôi phục. (Ảnh: Reuters)

Pompeii từng là thành phố thời La Mã cổ đại, sau đó bị chôn vùi trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Sự kiện đó khiến các công trình, hiện vật và những dòng graffiti bị chôn dưới nhiều mét tro bụi.

Được phát hiện vào thế kỷ 18, Pompeii hiện vẫn là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới.

Những phát hiện mới nhất được tìm thấy được khắc trên lớp vữa của một hành lang dài nối các nhà hát của Pompeii với tuyến đường sầm uất Via Stabiana của thành phố, khu vực lần đầu được khai quật cách đây hơn 230 năm.

Các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp tạo ảnh kỹ thuật số tương tác (RTI) – công nghệ cho phép khắc họa vật thể dưới nhiều góc chiếu sáng khác nhau, để làm lộ ra những vết khắc mờ mà mắt thường không thể thấy được sau hàng thế kỷ bị bào mòn.

Các nhà khảo cổ trước đây nghĩ rằng sẽ không thể có thêm phát hiện mới trên bề mặt đã được ghi chép đầy đủ, nhưng nghiên cứu mới của họ tìm thấy khoảng 300 dòng chữ khắc, trong đó có 79 dòng hoàn toàn mới.

Trong những dòng chữ mới được phát hiện có một lời chia tay vội vàng gửi người yêu: “Tôi đang rất vội. Tạm biệt, Sava của tôi, hãy chắc rằng em yêu tôi!”. Một dòng chữ khác thể hiện sự tận tụy của cô gái nô lệ Methe dành cho người yêu Cresto, kèm theo lời cầu xin sự che chở của nữ thần tình yêu Venus.

Trong số các phát hiện mới có hình vẽ mờ thể hiện hai đấu sĩ đang giao chiến và lời mở đầu của bức thư tình: “Erato yêu…”.

Dự án mang tên “corridor whispers” (Những lời thì thầm trong hành lang), do các nhà nghiên cứu Louis Autin và Eloïse Letellier-Taillefer công tác tại Đại học Sorbonne (Paris), Marie-Adeline Le Guennec tại Đại học Quebec, phối hợp với cơ quan quản lý di tích Pompeii thực hiện.

“Công nghệ này chính là chiếc chìa khóa mở ra những căn phòng mới của thế giới cổ đại”, ông Gabriel Zuchtriegel, giám đốc khu di tích khảo cổ rộng lớn cho biết. Ông nhấn mạnh rằng hơn 10.000 dòng chữ khắc đã được biết đến ở Pompeii tạo thành di sản khổng lồ của thế giới cổ đại.

Nhóm nghiên cứu đang phát triển một nền tảng 3D kết hợp kỹ thuật trắc ảnh, RTI và siêu dữ liệu văn khắc, nhằm cho phép trực quan hóa và chú giải đầy đủ các hình vẽ graffiti.

Bình Giang
