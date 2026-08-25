Cụ bà quyết về quê ở 1 mình sau 3 năm sống cùng con trai: Nhẹ nhõm hẳn

Sống cùng con cái chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất lúc tuổi già

Người cao tuổi thích có con cái để nương tựa nhưng họ luôn cảm thấy bất mãn nếu không có con cái bên cạnh trong những năm tháng tuổi già. Nhưng sống với con cái có thực sự tốt không? Bề ngoài, người cao tuổi có bạn đồng hành và chăm sóc, điều đó thật đáng ghen tị. Nhưng thực tế, việc người già sống với con cái cũng sẽ có những điểm bất lợi, không chỉ phải chăm sóc gia đình mà còn phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề trong việc nuôi dạy cháu nhỏ..., theo Đời sống Pháp luật.

Bà Hà, 69 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc. Chồng qua đời từ lâu, bà đã quen với cuộc sống một mình tuổi già. Khi con trai lập gia đình và có con nhỏ, vợ chồng anh chủ động đón mẹ về sống chung để bà vừa được con cái chăm sóc, vừa hỗ trợ trông cháu.

Ban đầu, bà Hà rất vui. Bà nghĩ rằng có con cháu bên cạnh sẽ giúp tuổi già bớt cô quạnh. Vợ chồng con trai đều bận rộn công việc nên bà chủ động lo cơm nước, dọn dẹp và chăm sóc cháu.

Thế nhưng, cuộc sống chung dần bộc lộ nhiều khác biệt.

Bà Hà nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải thật đông người mới hạnh phúc. Điều quan trọng là bản thân cảm thấy bình yên, có việc để làm và có quyền quyết định cuộc sống của mình. Ảnh minh họa

Khác biệt thế hệ khiến những chuyện nhỏ thành mâu thuẫn

Bà Hà có cách nấu ăn, dọn dẹp và sinh hoạt theo thói quen của mình. Trong khi đó, con dâu lại có những tiêu chuẩn riêng về vệ sinh, ăn uống và chăm sóc con.

Những góp ý ban đầu chỉ là chuyện nhỏ nhưng lâu dần khiến cả hai khó chịu. Bà Hà cũng thường nhắc con trai và con dâu không nên thức quá khuya, nên sắp xếp cuộc sống khoa học hơn.

Bà nghĩ mình quan tâm đến các con nên mới nhắc nhở. Nhưng con trai lại cho rằng mẹ đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của vợ chồng anh.

Khác biệt về cách chi tiêu cũng trở thành nguyên nhân khiến bà Hà không thoải mái. Hai vợ chồng con trai có thu nhập khá nhưng vẫn phải trả khoản vay mua nhà, mua ô tô và có thói quen mua sắm khá thoải mái.

Bà nhiều lần góp ý nên tiết kiệm hơn, nhưng những lời khuyên ấy không được các con đón nhận. Từ những chuyện tưởng chừng không đáng kể, không khí gia đình ngày càng căng thẳng.

Có lương hưu 13 triệu đồng, bà vẫn chọn rời nhà con trai

Thời gian đầu, con dâu đưa bà Hà khoảng 4.000 NDT mỗi tháng để lo sinh hoạt cho cả gia đình. Nhưng về sau khoản tiền này giảm xuống còn 2.000 NDT.

Bà Hà không phàn nàn. Với khoản lương hưu khoảng 3.800 NDT, tương đương 14 triệu đồng mỗi tháng, bà vẫn có thể tự trang trải cuộc sống. Bà cho rằng đã là người một nhà thì không nên tính toán quá rạch ròi.

Tuy nhiên, điều khiến bà mệt mỏi không nằm ở tiền bạc mà là cảm giác mình ngày càng trở thành người ngoài trong chính gia đình con trai. Khi cháu lên 3 tuổi và bắt đầu đi mẫu giáo, bà Hà quyết định về quê.

Nhiều người cho rằng tuổi già sống một mình sẽ buồn và cô đơn. Nhưng bà lại có suy nghĩ khác: nếu sống chung mà ngày nào cũng phải chịu áp lực, thậm chí khiến mẹ con, mẹ chồng nàng dâu mất hòa khí, thì ở riêng có khi lại tốt hơn.

Tuổi già thảnh thơi khi biết sống cho chính mình

Trở về quê, bà Hà không còn phải lo cơm nước, chăm cháu hay can thiệp vào sinh hoạt của các con. Bà dành thời gian đọc sách, viết văn và gửi những bài viết của mình cho các tòa soạn. Không ngờ sở thích này còn giúp bà có thêm một khoản thu nhập nhỏ bên cạnh lương hưu.

Những lúc rảnh rỗi, bà hẹn bạn bè uống trà, trò chuyện hoặc cùng nhau tập thể dục. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm.

Bà Hà nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải thật đông người mới hạnh phúc. Điều quan trọng là bản thân cảm thấy bình yên, có việc để làm và có quyền quyết định cuộc sống của mình.

Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, vài người bạn để cùng đi bộ, uống trà hay trò chuyện đôi khi lại trở thành "liều thuốc" chống cô đơn hiệu quả nhất. Ảnh minh họa

Muốn gia đình hòa thuận, người già cần nhớ một điều

Sau trải nghiệm của mình, bà Hà cho rằng cha mẹ giúp đỡ con cái là điều đáng quý, nhưng sự giúp đỡ cũng cần có giới hạn.

Khi con cái đã trưởng thành, chúng cần tự chịu trách nhiệm với gia đình riêng. Cha mẹ không nên vì thương con mà ôm hết việc chăm cháu, lo tài chính hay can thiệp vào mọi quyết định của con.

Đặc biệt, người lớn tuổi cũng cần giữ lại một phần lương hưu cho những nhu cầu của chính mình. Đừng vì muốn con cái tốt hơn mà tiêu hết tiền dành dụm, đến khi bản thân cần lại phải phụ thuộc vào người khác.

Giữ khoảng cách phù hợp không có nghĩa là lạnh nhạt với con. Đôi khi, biết buông đúng lúc mới là cách giữ tình cảm gia đình lâu dài.

Tuổi già thảnh thơi bắt đầu từ những điều giản dị

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là quãng thời gian hoàn toàn thư thả. Nhưng thật ra, mỗi chặng đời đều có những nỗi lo riêng. Tuổi trẻ lo dựng xây sự nghiệp, tuổi trung niên lo gia đình, còn tuổi già lại phải học cách đối diện với sức khỏe suy giảm, khoảng trống tinh thần và cảm giác cô đơn khi con cái trưởng thành, theo Báo Văn hóa.

Điều đáng chú ý là những lời khuyên dành cho tuổi già hôm nay không còn chỉ xoay quanh chuyện tích lũy tiền bạc, mà nhấn mạnh nhiều hơn đến chất lượng sống.

Trong đó, sức khỏe vẫn được xem là "tài sản" quan trọng nhất. Một cơ thể khỏe mạnh giúp người lớn tuổi duy trì sự độc lập, tiếp tục đi lại, gặp gỡ bạn bè, du lịch hay đơn giản là tận hưởng những niềm vui thường ngày.

Chăm sóc sức khỏe vì thế không nên bắt đầu từ lúc có bệnh, mà cần được duy trì bằng những thói quen nhỏ: vận động đều đặn, ăn uống điều độ và giữ tinh thần tích cực.

Nhưng nếu chỉ có sức khỏe mà thiếu niềm vui, tuổi già cũng dễ trở nên đơn điệu. Nhiều người chọn cho mình những sở thích riêng như chăm cây, đọc sách, chụp ảnh, tập dưỡng sinh hay tham gia các câu lạc bộ văn nghệ. Những thú vui tưởng nhỏ nhưng lại là điểm tựa tinh thần, giúp mỗi ngày luôn có điều để mong chờ.

Cùng với đó là những mối quan hệ bạn bè. Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, vài người bạn để cùng đi bộ, uống trà hay trò chuyện đôi khi lại trở thành "liều thuốc" chống cô đơn hiệu quả nhất.

Người già sống vui thường cũng là người vẫn giữ được kết nối với cộng đồng, tham gia sinh hoạt tập thể để thấy mình còn hữu ích và không bị tách khỏi nhịp sống chung.