Về già mới hiểu, tuổi già muốn an yên phải giữ được 3 điểm tựa này

Khi còn trẻ, nhiều người dành phần lớn thời gian để gây dựng sự nghiệp, chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái. Nhưng bước vào tuổi trung niên, cao tuổi, người ta mới nhận ra một cuộc sống an yên không chỉ phụ thuộc vào việc con cái thành đạt hay mình có bao nhiêu tiền. Quan trọng hơn là còn sức khỏe, giữ được sự tự chủ và có một đời sống tinh thần đủ đầy.

Nhìn vào thực tế, có người cả đời hy sinh cho con nhưng đến tuổi già lại rơi vào thế bị động. Có người tích cóp được một khoản tiền nhưng vẫn thường xuyên lo lắng, cô đơn. Trong khi đó, những người chuẩn bị tốt cho tuổi già thường có 3 điểm tựa quan trọng để tự chăm lo cho cuộc sống của mình.

Ba điểm tựa quan trọng giúp người cao tuổi sống an yên, hạnh phúc chính là điểm tựa tài chính, điểm tựa sức khỏe và điểm tựa gia đình/tâm lý. Ảnh minh họa: iStock

3 điểm tựa giúp tuổi già sống an yên hơn

1. Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất

Sau tuổi 60, điều tạo ra khác biệt trong cuộc sống nhiều khi không còn nằm ở việc ai có nhiều tiền hơn hay con cái ai thành đạt hơn.

Một cơ thể còn khỏe, có thể tự đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ và chăm sóc những nhu cầu cơ bản của bản thân mới là tài sản đáng giá.

Có tiền nhưng thường xuyên đau bệnh thì cuộc sống khó tránh khỏi những bất tiện và sự phụ thuộc.

Ngược lại, nếu sức khỏe tương đối ổn định, ít phải nhờ người khác trong những sinh hoạt thường ngày, người lớn tuổi sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Có thể đi chơi, gặp bạn bè, chăm cây, tập thể dục hoặc làm những việc mình yêu thích.

Vì vậy, giữ sức khỏe từ khi còn trẻ không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh tật mà còn là cách chuẩn bị cho sự độc lập về sau.

Ăn uống hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài.

2. Một tâm thế độc lập, biết giữ ranh giới với con cái

Nhiều cha mẹ dù đã lớn tuổi vẫn khó buông khỏi thói quen lo lắng cho con.

Con mua nhà ở đâu cũng hỏi, công việc thế nào cũng muốn biết, vợ chồng con xảy ra mâu thuẫn cũng muốn đứng ra phân xử. Có người thậm chí coi việc con cái nghe theo mình là một thước đo của sự hiếu thảo.

Nhưng con cái trưởng thành cũng cần có không gian để tự quyết định cuộc đời.

Cha mẹ càng can thiệp sâu vào cuộc sống của con, cả hai bên càng dễ mệt mỏi. Cha mẹ lo nhiều thì mất ngủ, con cái chịu áp lực thì khoảng cách cũng dễ nảy sinh.

Người sống nhẹ nhõm khi về già thường hiểu rằng: chuyện của con, khi cần thì giúp; khi không cần thì tôn trọng.

Không phải chuyện gì cũng cần đưa ra lời khuyên. Không phải quyết định nào của con cũng cần mình đồng ý.

Giữ được tình cảm nhưng không kiểm soát, quan tâm nhưng không can thiệp quá sâu, đó cũng là một cách giữ gìn quan hệ gia đình.

Khi con cái đã trưởng thành, cha mẹ nên dần đưa trọng tâm cuộc sống trở lại với chính mình.

Ảnh minh họa: iStock

3. Một đời sống tinh thần đủ đầy, có việc để làm và niềm vui để chờ đợi

Sau khi nghỉ hưu, điều đáng sợ đôi khi không phải là thiếu tiền mà là đột nhiên không biết mình sẽ làm gì mỗi ngày.

Trước đây, công việc, con cái và gia đình khiến một ngày luôn bận rộn. Đến khi những trách nhiệm ấy giảm đi, khoảng thời gian trống có thể trở nên rất dài.

Nếu không có sở thích, bạn bè hay những hoạt động phù hợp, người lớn tuổi dễ rơi vào cảm giác buồn chán, suy nghĩ quá nhiều và phụ thuộc cảm xúc vào con cái.

Bởi vậy, một tuổi già chủ động cần có đời sống tinh thần của riêng mình. Có thể là chăm một vườn cây nhỏ, đi bộ mỗi sáng, đọc sách, nghe nhạc, tập dưỡng sinh, tham gia câu lạc bộ, gặp gỡ bạn bè hoặc học thêm một điều mới.

Không cần phải làm những việc lớn lao, bạn chỉ cần mỗi ngày có một việc khiến mình muốn thức dậy, có vài người để trò chuyện và có một sở thích khiến thời gian trôi qua nhẹ nhàng, cuộc sống đã khác rất nhiều.

Khi tinh thần còn phong phú, tuổi tác không nhất thiết trở thành rào cản khiến con người thu mình lại.

Về già, điều đáng quý là vẫn có thể tự quyết cuộc sống của mình

Càng về già, con người càng hiểu rằng một tuổi già an nhàn không thể chỉ dựa vào con cái, cũng không chỉ nằm trong số tiền tiết kiệm.

Con cái có cuộc sống riêng. Tiền bạc có thể vơi đi nhưng sức khỏe, khả năng tự chủ và đời sống tinh thần là những điều mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

Vì thế, thay vì dành toàn bộ tâm trí cho việc sau này con cái sẽ chăm mình thế nào, hãy chuẩn bị cho chính mình ngay từ hôm nay: giữ sức khỏe, tích lũy phù hợp, tôn trọng cuộc sống của con và xây dựng một thế giới riêng đủ phong phú.

Đến một lúc nào đó, điều đáng quý nhất không phải là có bao nhiêu người vây quanh, mà là khi ở một mình, mình vẫn có thể sống bình thản, chủ động và thấy những ngày tháng phía trước đáng mong đợi.