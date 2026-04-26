Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Chủ nhật, 15:48 26/04/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Thời gian qua, tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra sôi động do sự bùng nổ của các dự án và quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Việc này đã vô tình kéo theo những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lợi dụng việc sốt đất, nhiều đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như: giả danh cán bộ chủ đầu tư, mượn danh nghĩa các đơn vị phân phối uy tín, sử dụng giấy tờ giả để huy động vốn trái phép hoặc chiếm đoạt tài sản của những nhà đầu tư nhẹ dạ.

Mới đây, ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Thị Như Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như: đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư; đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan Công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật.

Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án và uy tín của chủ đầu tư trước khi thực hiện giao dịch; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn dựa trên những lời hứa hẹn về "giá ưu đãi" hay "suất ngoại giao" mà thiếu các văn bản xác thực từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng - Ảnh 1.Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.


Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...

Pháp luật - 6 giờ trước

Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Xã hội - 23 giờ trước

Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Xã hội - 1 ngày trước

Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.

Pháp luật

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Xã hội

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

