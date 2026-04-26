Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Thời gian qua, tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra sôi động do sự bùng nổ của các dự án và quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Việc này đã vô tình kéo theo những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Lợi dụng việc sốt đất, nhiều đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như: giả danh cán bộ chủ đầu tư, mượn danh nghĩa các đơn vị phân phối uy tín, sử dụng giấy tờ giả để huy động vốn trái phép hoặc chiếm đoạt tài sản của những nhà đầu tư nhẹ dạ.
Mới đây, ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như: đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư; đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan Công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật.
Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án và uy tín của chủ đầu tư trước khi thực hiện giao dịch; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn dựa trên những lời hứa hẹn về "giá ưu đãi" hay "suất ngoại giao" mà thiếu các văn bản xác thực từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
