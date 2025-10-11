Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Đối tượng Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (SN 1989, trú xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, chị L.T.H quen biết Huyền và cùng hợp tác trồng nho trên phần đất ruộng của gia đình Huyền tại khu vực Ao Vối, thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (nay là thôn Đặng Đinh, xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên).

Để có tiền tiêu xài, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khu đất ruộng xung quanh vườn nho hiện đang có giá 77 triệu đồng/sào (diện tích 360m²) để chị H chuyển tiền nhờ mua đất.

Trong thời gian từ tháng 11/2022 - 3/2023, chị H đã nhiều lần chuyển cho Huyền tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Huyền không mua đất như đã hứa hẹn mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, khi mất khả năng thanh toán Huyền đã bỏ trốn.

Đến ngày 1/10, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Trần Thị Huyền đang là công nhân lao động tại Khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh) nên đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.