Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý

Ngày 11/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử lý một trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin về trang web đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện anh Đ.V.A (SN 2010, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ thông tin các buổi livestream của các đối tượng đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm quảng cáo các trang web đánh bạc cho nhiều người biết, lôi kéo tạo tài khoản tham gia đánh bạc để hưởng hoa hồng với mức 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh Đ.V.A đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng chia sẻ về các buổi livestream đánh bạc trực tuyến trên tài khoản Facebook cá nhân cũng như tại các hội, nhóm kín về cờ bạc online, đồng thời cam kết không tái phạm.

Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc - (ảnh CANB).

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Đ.V.A theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến trang web đánh bạc trực tuyến. Việc tiếp tay quảng bá cho các trang web này có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mọi hành vi cung cấp, quảng bá hoặc chia sẻ thông tin về các trang web đánh bạc trái quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm; trong những trường hợp đủ căn cứ, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.