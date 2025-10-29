Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thương (SN 1987, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú thôn Ngọc Kinh Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, ngày 26/8, ông P.V.S đăng thông tin rao bán thửa đất của mình tại xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) lên mạng xã hội. Phát hiện thông tin này, Nguyễn Văn Lực đã bàn bạc với Phạm Thị Thương lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Thương giả danh người môi giới bất động sản tên "Thư", sử dụng tài khoản Zalo "Minh Thu" liên hệ với ông P.V.S, giới thiệu có khách hàng tên "Minh" muốn mua đất. Lúc này, Lực đóng vai "Minh", dùng số điện thoại khác để thương lượng, tạo kịch bản mua bán nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Sau khi thỏa thuận giá, Thương yêu cầu ông P.V.S lập giấy đặt cọc. Để tạo lòng tin, Thương tự nhận là đại diện "công ty môi giới", mua hợp đồng đặt cọc, điền thông tin, ký tên và đóng dấu giả của Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hưng Thịnh Phát, rồi gửi hình ảnh cho ông P.V.S xem.

Tiếp đó, Thương viện lý do cần nộp các khoản phí hợp đồng online, phí chứng kiến, phí bảo lãnh đặt cọc, phí ký gửi buộc ông P.V.S chuyển tổng cộng 195,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thương chia cho Lực 4,9 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Lực cũng tiêu hết phần được chia.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 con dấu giả và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.