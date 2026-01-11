Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối trải lòng về quyết định làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng

Chủ nhật, 11:00 11/01/2026 | Tiêu điểm
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người nuối tiếc cho 'thần đồng' từng đỗ đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối nhưng lại làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng.

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối giờ làm bảo vệ mức lương 7 triệu đồng: Chính chủ lên tiếng - Ảnh 1.Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

GĐXH - Câu chuyện của cô trở thành bài học quý giá về giáo dục và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại.

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối giờ làm bảo vệ mức lương 7 triệu đồng

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối giờ làm bảo vệ mức lương 7 triệu đồng: Chính chủ lên tiếng - Ảnh 2.

Trương Hiểu Dũng


Trương Hiểu Dũng sinh năm 1974 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), trong một gia đình nông dân nghèo, quanh năm gắn với ruộng đồng và nỗi lo cơm áo. Với cha mẹ anh, tri thức là con đường duy nhất để con trai thoát khỏi số phận lam lũ. Họ đã bán đi những tài sản quý giá nhất của gia đình, gom góp từng đồng để cho con đến trường. Đó không chỉ là một quyết định tài chính, mà là sự đánh cược cả cuộc đời vào tương lai của con.

Không phụ lòng cha mẹ, Trương Hiểu Dũng sớm bộc lộ trí tuệ vượt trội, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên. Anh nhanh chóng được mệnh danh là "thần đồng" tại quê nhà. Năm 17 tuổi, vượt qua kỳ thi khốc liệt với hàng triệu thí sinh tham gia mỗi năm, Trương Hiểu Dũng trúng tuyển Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc - với số điểm gần như tuyệt đối.

Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn của cả làng quê nghèo nơi anh sinh ra. Bởi trong khi chỉ khoảng 2% thí sinh có thể bước chân vào các trường đại học top đầu, thì tỷ lệ đỗ vào hai trường danh giá nhất là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh chỉ vỏn vẹn khoảng 0,05%.

Tại đại học, Trương Hiểu Dũng theo học ngành Khoa học và Công nghệ Sinh học - một lĩnh vực được xem là mũi nhọn và giàu triển vọng. Trong suốt những năm đại học, anh luôn duy trì thành tích xuất sắc, liên tục nằm trong top 5 sinh viên của chuyên ngành, được thầy cô và bạn bè đánh giá cao.

Sau khi tốt nghiệp, trước mắt Trương Hiểu Dũng là hàng loạt cơ hội rộng mở. Các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn đều ngỏ lời mời. Thế nhưng, anh đã từ chối con đường nghiên cứu để chọn làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài chuyên về sản phẩm hóa chất. Mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt và viễn cảnh ổn định tài chính khiến anh tin rằng đó là lựa chọn hợp lý, vừa đúng chuyên môn, vừa bảo đảm cuộc sống.

Thực tế lại hoàn toàn khác. Công ty không xây dựng hệ thống nghiên cứu - phát triển (R&D) tại Trung Quốc, công việc của Trương Hiểu Dũng gần như không liên quan đến ngành học. Từ một sinh viên xuất sắc ngành công nghệ sinh học, anh trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng thuần túy.

Năm năm trôi qua, những lời hứa hẹn về cơ hội phát triển nghề nghiệp dần lộ rõ là hình thức. Doanh nghiệp chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, không quan tâm đến con đường dài hạn của nhân viên. Dù nhiều lần nộp đơn xin chuyển công tác, Trương Hiểu Dũng vẫn không nhận được phản hồi thỏa đáng. Sự thất vọng tích tụ từng ngày, nhưng trách nhiệm với gia đình khiến anh không dám mạo hiểm từ bỏ công việc.

Biến cố ập đến khi cha anh mắc bệnh hiểm nghèo, cần người chăm sóc thường xuyên. Trương Hiểu Dũng quyết định nghỉ việc, trở về quê. Anh nhận ra mình đã đánh mất 5 năm tuổi trẻ trong trạng thái bế tắc và không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống ấy.

Về quê, Trương Hiểu Dũng làm việc cho một công ty bất động sản trong hai năm, nhưng thu nhập bấp bênh, tương lai mờ mịt. Ở địa phương, cơ hội việc làm phù hợp gần như không có; những công việc được xem là "tạm ổn" lại không cho phép anh dành thời gian chăm sóc gia đình.

Cuối cùng, anh chọn làm nhân viên bảo vệ tại chợ gốm sứ, gần bệnh viện nơi cha anh điều trị. Công việc giản đơn, thu nhập chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 7 triệu đồng), nhưng đổi lại, anh có thể ở gần gia đình và toàn tâm chăm sóc người thân.

'Thần đồng' nói gì?

Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối giờ làm bảo vệ mức lương 7 triệu đồng: Chính chủ lên tiếng - Ảnh 3.

Trương Hiểu Dũng lựa chọn ở bên cha mẹ.


Khi câu chuyện về "thần đồng Thanh Hoa năm nào nay đi làm bảo vệ" lan truyền, không ít người nhìn Trương Hiểu Dũng bằng ánh mắt tiếc nuối. Có người cho rằng, nếu anh theo đuổi con đường nghiên cứu, có lẽ giờ đây đã là một giáo sư danh tiếng.

Nhưng với Trương Hiểu Dũng, anh không hối hận. Việc lựa chọn ở bên cha mẹ, dù phải từ bỏ tham vọng nghề nghiệp từng ấp ủ, là quyết định anh chấp nhận. Trong cách nhìn của riêng mình, con đường ấy có thể không mang lại hào quang sự nghiệp, nhưng là minh chứng cho lòng hiếu thảo và sự can đảm đối diện với thực tế đời sống – nơi thành công không chỉ được đo bằng danh vọng, mà còn bằng trách nhiệm và tình thân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Cùng chuyên mục

'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông sinh năm 1984 Trung Quốc đã tìm ra cơ hội làm giàu cho bản thân và hàng nghìn nông dân khác từ những thứ tưởng như nhỏ bé.

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên Phố Wall như Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan đều nhận định rằng chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khiến đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, bảng Anh và yên Nhật.

Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng

Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các chuyên gia Trung Quốc xác nhận, sinh vật trên là loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo vệ cấp độ 2 của nước này.

'Ông trùm' Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc

'Ông trùm' Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tối 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.

Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời

Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng lớn bất ngờ các hạt tiền Mặt Trời trong "gói hàng" của tàu OSIRIS-Rex.

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô

Tiêu điểm - 3 ngày trước

 Khối hổ phách nặng 3,5 kg từng bị dùng làm chặn cửa ở Romania được xác định trị giá hơn 1,1 triệu USD, gây chấn động giới khoa học.

16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động

16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học xác nhận 16 hố khổng lồ gần Stonehenge, Anh được đào đồng loạt năm 2480 trước Công nguyên, hé lộ nghi lễ cổ đại đầy bí ẩn.

Sao chổi liên sao chuẩn bị tiến gần Trái Đất nhất

Sao chổi liên sao chuẩn bị tiến gần Trái Đất nhất

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS được Hubble và tàu Juice ghi nhận rõ nét khi tiến gần Trái Đất nhất vào cuối tháng 12/2025.

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Nghiên cứu tại vùng Clarion-Clipperton ghi nhận 788 loài mới và cho thấy rõ tác động của hoạt động thử nghiệm khai thác kim loại.

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Những gì đang diễn ra ở Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ có thể tiết lộ nhiều điều về sự sống ngoài hành tinh.

Xem nhiều

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Tiêu điểm

GĐXH - "Người ăn xin giàu nhất thế giới" sở hữu khối tài sản 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề.

'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

Tiêu điểm
Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Tiêu điểm
Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô

Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô

Tiêu điểm
Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top