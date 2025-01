Cục CSGT nói gì về việc có thể bị phạt oan bởi đèn giao thông 'đang xanh bỗng dưng đỏ'?

Ngày 2/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong những ngày qua, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn về hiện tượng đèn tín hiệu giao thông "đang xanh bỗng dưng đỏ" khiến họ có thể bị phạt oan.



Về việc này, theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân của tình trạng trên do ở một số đèn tín hiệu giao thông thế hệ cũ, phải điều khiển thủ công nên có độ trễ khi điều chỉnh chu kỳ đèn trong ngày. Theo đó, một cột đèn tín hiệu giao thông sẽ chuyển chu kỳ từ khung giờ cao điểm sang thấp điểm hoặc ngược lại.

Đại diện Cục CSGT cho biết đối những nút giao có hiện tượng "nhảy đèn", CSGT cũng không xử phạt. Ngoài ra, hiện tượng đèn có độ trễ đó cũng không nhiều. Để khắc phục tình trạng này, Cục CSGT đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát sửa chữa đèn tín hiệu, kiến nghị đơn vị vận hành, quản lý đèn tín hiệu giao thông sớm nâng cấp các đèn đã cũ.

Người dân đã ý thức chấp hành hơn sau khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực. Ảnh minh hoạ

"Người tham gia giao thông sẽ không bị phạt oan, phạt sai trong các trường hợp này do đối với phạt nguội, lực lượng chức năng sẽ cho người vi phạm xem lại clip diễn biến toàn trình của vi phạm vượt đèn đỏ trước khi lập biên bản. Đối với phạt trực tiếp, lực lượng phụ trách đèn sẽ phối hợp với CSGT tại chốt, thông báo vi phạm vượt đèn đỏ để dừng, xử lý, đồng thời gửi clip từ trung tâm cho cảnh sát tại chốt thông báo cho người vi phạm"- đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Theo nhà chức trách, sau ngày đầu thực hiện Nghị định 168/2024, việc chấp hành giao thông tại nhiều tuyến đường và ngã tư ở các tỉnh, thành phố đã có chuyển biến rõ rệt. Đa số người tham gia giao thông chấp hành việc dừng đèn đỏ, dừng đúng vạch, không vượt đèn đỏ.

Theo vị đại diện, vi phạm còn tồn tại chủ yếu ở những người hành nghề xe ôm công nghệ, người giao hàng, xe ba bánh... Lực lượng CSGT sẽ kiên trì tuyên truyền, xử lý để người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông.

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định mức xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng gấp hàng chục lần. Theo đó, Nghị định 168 sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao như người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mức phạt tiền được nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng.

Hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với hiện hành. Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt tăng rất mạnh đến 36 - 50 lần. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mức xử phạt cũng tăng so với hiện hành.