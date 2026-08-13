Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại

Thu Minh và Hương Tràm không nhìn mặt nhau suốt 14 năm vì lý do gì?Câu chuyện văn hóa -
Cái ôm của Thu Minh và Hương Tràm là khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội một tuần qua. Các khán giả đã chờ đợi quá lâu để chứng kiến màn tái hợp của bộ đôi thầy - trò đình đám bậc nhất showbiz Việt ngày nào.
Cuộc sống của 'đả nữ màn ảnh Việt' khi làm mẹ ở tuổi U50Câu chuyện văn hóa -
4 năm sau khi cưới chàng trai kém 11 tuổi, 1 năm sau khi sinh con đầu lòng, "đả nữ" thấy cuộc sống của mình "không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hạnh phúc".
Ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền trước khi bị bắtCâu chuyện văn hóa -
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Phương Diễm Huyền được biết đến là ca sĩ bolero có kênh YouTube hơn 200.000 người đăng ký. Sau khi vụ việc được công bố, trang cá nhân của nữ ca sĩ nhận nhiều bình luận trái chiều.
Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồngCâu chuyện văn hóa -
Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.
Vì sao Mỹ Tâm có biệt danh 'Hoạ mi tóc nâu'?Câu chuyện văn hóa -
Biệt danh "Họa mi tóc nâu" theo Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ, trở thành biểu tượng gắn với giọng hát, hình ảnh của nữ ca sĩ.
Ca sĩ Hoài Lâm lại đổi tênCâu chuyện văn hóa -
Sau Young LuuLi, Yun Tulo và Nguyễn Tuấn Lộc, Hoài Lâm tiếp tục khiến khán giả bàn tán khi thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội với cái tên "tlam".
'Bà Táo' Vân Dung chấp nhận thử thách ở tuổi ngoài 50Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Là một nghệ sĩ yêu nghề, Vân Dung không ngại thử thách bản thân, làm mới mình ở những vai diễn mới.
NSƯT Phương Nga tiết lộ điều ít biết về học trò 16 tuổi vừa đỗ thủ khoaCâu chuyện văn hóa -
Tiễn sĩ, NSƯT Phương Nga cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất ở học trò Ma Thị Trúc An không phải tài năng bẩm sinh mà là ý chí, sự khổ luyện và tinh thần cầu thị.
Khán giả phản ứng dữ dội khi 14 Casper, Vương Anh Tú bị loạiCâu chuyện văn hóa -
Khép lại Công diễn 1, hai nghệ sĩ đầu tiên chia tay "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú, kết quả này tạo nên nhiều tranh cãi.
Hoa hậu Việt 26 tuổi mua nhà tặng bố khiến dân mạng ngưỡng mộCâu chuyện văn hóa -
Sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam, mỹ nhân này hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu mua căn nhà đầu tiên để đón bố về ở.