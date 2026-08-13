Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại

Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân: “Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay chỉ đơn giản là đi đón con ở trường gần nhà, vẫn luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ. Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và cả mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần làm là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn của mình, còn lại đã có hai bên gia đình giúp em an tâm”.