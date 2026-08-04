Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồng

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Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.

Dương Tú Anh giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đó, cô là sinh viên năm nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người đẹp sinh năm 1993 gây ấn tượng vì nhan sắc trong trẻo, gương mặt bầu bĩnh. Thời điểm đó, cô được nhiều người gọi là “Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam”. Sau cuộc thi, Tú Anh nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu nổi bật nhất showbiz Việt.

Năm 2018, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tú Anh bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 25. Ông xã của nàng hậu là doanh nhân Gia Lộc làm trong ngành xây dựng, kém vợ 1 tuổi.

Từ khi lập gia đình, Tú Anh gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô lui về hậu trường, dành trọn thời gian chăm sóc tổ ấm. Cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào năm 2019.

Khi con trai được 6 tháng tuổi, người đẹp sinh năm 1993 bắt đầu quay trở lại với công việc kinh doanh. Tú Anh được ông xã ủng hộ trong việc theo đuổi công việc riêng. Cô từng tâm sự có chồng san sẻ việc chăm con.

Đến giữa năm 2024, nàng hậu 9x và ông xã doanh nhân hạnh phúc chào đón em bé thứ 2 là một cô công chúa. Hôn nhân của cặp đôi càng viên mãn khi có “đủ nếp, đủ tẻ”.

Gia đình Tú Anh đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông ở ngoại thành Hà Nội. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng ảnh không gian sống sang trọng rộng rãi khiến nhiều người trầm trồ. Được biết tổ ấm nhỏ của cặp đôi có giá lên tới hơn 10 triệu USD (gần 250 tỷ đồng).

Á hậu Tú Anh được nhận xét “sướng như tiên” khi được chồng cũng như gia đình chồng hết mực cưng chiều. Trở thành nàng dâu của gia đình bề thế, cuộc sống kín tiếng của Tú Anh vướng nhiều lời đồn đoán. Tuy nhiên, Tú Anh từng cho biết gia đình chồng không “hào môn” như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngoài ra, Tú Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của các con. Người đẹp cũng từng tâm sự, cô cảm thấy may mắn khi hành trình làm mẹ của mình luôn có sự hỗ trợ và hướng dẫn của mẹ ruột và mẹ chồng.

Nàng hậu từng thừa nhận hôn nhân khiến cô thay đổi “180 độ” từ một người cực kỳ trẻ con vì được bố mẹ cưng chiều thành người phụ nữ của gia đình. Đôi lúc cô nghĩ mình phải cảm ơn chồng và con vì đó là những người dạy cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống.

Trải qua 2 lần sinh nở, Tú Anh vẫn sở hữu sắc vóc gợi cảm, ngày càng thăng hạng. Ở tuổi 33, nàng hậu khiến người hâm mộ phải ao ước bởi cuộc sống viên mãn đầy màu sắc.

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