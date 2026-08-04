Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồng

Vì sao Mỹ Tâm có biệt danh 'Hoạ mi tóc nâu'?Câu chuyện văn hóa -
Biệt danh "Họa mi tóc nâu" theo Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ, trở thành biểu tượng gắn với giọng hát, hình ảnh của nữ ca sĩ.
Ca sĩ Hoài Lâm lại đổi tênCâu chuyện văn hóa -
Sau Young LuuLi, Yun Tulo và Nguyễn Tuấn Lộc, Hoài Lâm tiếp tục khiến khán giả bàn tán khi thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội với cái tên "tlam".
'Bà Táo' Vân Dung chấp nhận thử thách ở tuổi ngoài 50Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Là một nghệ sĩ yêu nghề, Vân Dung không ngại thử thách bản thân, làm mới mình ở những vai diễn mới.
NSƯT Phương Nga tiết lộ điều ít biết về học trò 16 tuổi vừa đỗ thủ khoaCâu chuyện văn hóa -
Tiễn sĩ, NSƯT Phương Nga cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất ở học trò Ma Thị Trúc An không phải tài năng bẩm sinh mà là ý chí, sự khổ luyện và tinh thần cầu thị.
Khán giả phản ứng dữ dội khi 14 Casper, Vương Anh Tú bị loạiCâu chuyện văn hóa -
Khép lại Công diễn 1, hai nghệ sĩ đầu tiên chia tay "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú, kết quả này tạo nên nhiều tranh cãi.
Hoa hậu Việt 26 tuổi mua nhà tặng bố khiến dân mạng ngưỡng mộCâu chuyện văn hóa -
Sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam, mỹ nhân này hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu mua căn nhà đầu tiên để đón bố về ở.
Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt NamCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.
Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Điện ảnh 2024Câu chuyện văn hóa -
Sau hơn 1 năm đăng quang, Hoa hậu Ngô Lan Anh có cuộc sống khá kín tiếng, tập trung vào công việc cá nhân.
Vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp của NSND Trung AnhCâu chuyện văn hóa -
NSND Trung Anh gây chú ý với vai diễn trong phim giờ vàng "Trời cao nguyên xanh", ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống giản dị, kín tiếng.
Lương Nguyệt Anh chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 36Câu chuyện văn hóa -
Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh cho biết sau khi đón cặp song sinh ở tuổi 36, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.