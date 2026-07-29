'Bà Táo' Vân Dung chấp nhận thử thách ở tuổi ngoài 50

Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV3 GĐXH - Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong bộ phim "Mùa hè năm ấy" sắp lên sóng VTV3.

Ngày 29/7, phim điện ảnh "Án mạng karaoke" tung first look giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của phim. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, do 89s Group sản xuất. Đây cũng là NSX đứng đằng sau loạt phim "trăm tỉ" chất lượng, bùng nổ điện ảnh Việt trong nhiều năm trở lại đây, có thể kể tới như Quỷ Cẩu (2023), Linh Miêu (2024), Truy Tìm Long Diên Hương (2025), Heo Năm Móng (2026).

Phim xoay quanh chuyến đi "chữa lành" tới một ngọn núi cách biệt cuộc sống của một nhóm người gồm bà Thuỷ (nghệ sĩ Vân Dung), (Tuyền Mập), (Tiểu Bảo Quốc), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo) dưới sự hỗ trợ của Tâm (Thiên Ân) và thầy Tuệ Giác (NS Đại Nghĩa).

"Bà Thuỷ" Vân Dung bị giết hại vì đam mê karaoke: Bài hát gây ám ảnh

First look có độ dài 59 giây, tái hiện màn hát karaoke "chấn động" trong đêm của bà Thuỷ (do Vân Dung vào vai). Biểu cảm, ánh mắt sáng trưng của bà Thuỷ thể hiện bà là một người đam mê hát karaoke, có thể hát ngày đêm không mệt mỏi. Tuy nhiên, thú vui "ám ảnh" này cũng là nguồn cơn gây nên cái chết của bà ngay ngày đầu tiên đi chữa lành khi ai cũng muốn bà ngừng hát. Trong đêm tối mưa gió, cầm con dao sắc lẹm, ai cũng có động cơ là người giết bà Thuỷ. Hiện trường án mạng còn rùng rợn hơn khi xác bà Thuỷ nằm sõng soài giữa sàn, hung thủ còn không quên cắm vào miệng bà chiếc micro như khẳng định nguồn cơn vụ án.

Nghệ sĩ Vân Dung trong một phân cảnh của phim.

Ngoài hình ảnh "đẫm máu", thứ khiến first look gây bão chính là bài hát "Khúc Tình Nồng" gây ám ảnh người xem. Chi tiết bài hát "viral" được xem là đặc sản của các bộ phim do 89s Group sản xuất khi trước đó, phim Truy Tìm Long Diên Hương cũng gây bão với đoạn "Hỡi người yêu trái tim anh thầm mong nhớ nàng… " từ ca khúc "Thất Tình" do nhân vật Cường Liều (Doãn Quốc Đam) thể hiện.

Là nguồn cơn của vụ án mạng, cũng là đầu mối giúp truy tìm hung thủ, những đoạn nhạc liên quan tới "Khúc Tình Nồng" hứa hẹn sẽ trở thành bài hát ám ảnh mạng xã hội trong thời gian tới.

Vía "trăm tỉ" của Vân Dung, Đoàn Thiên Ân

Sau hai thập kỷ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các tiểu phẩm hài đình đám hay những nhân vật bà mẹ đầy cá tính trên sóng truyền hình giờ vàng, nghệ sĩ Vân Dung đã có bước chuyển mình ngoạn mục và đầy bất ngờ khi chạm ngõ điện ảnh. Nữ nghệ sĩ bén duyên với dòng phim linh dị – kinh dị và gặt hái những thành công vang dội ngoài mong đợi với Quỷ Cẩu (2023). Đây là một trong những tác phẩm kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt Nam và là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này vượt mốc 100 tỷ. Vào vai bà Thúy — một người cô trong gia đình làm nghề mổ chó, Vân Dung thể hiện xuất sắc nét tính cách của một người phụ nữ đanh đá, lắm chiêu, có phần ngang ngược nhưng ẩn đằng sau là những ẩn khuất tâm lý và tai ương giăng lối.

Vân Dung được nhà sản xuất phim nhận xét là "bảo chứng diễn xuất".

Với vai diễn bà Thuỷ (Án mạng karaoke), nhà sản xuất hứa hẹn sẽ mang tới một màu sắc hài hước, mới mẻ, ấn tượng trong BST vai diễn của nghệ sĩ Vân Dung. Chia sẻ về việc lựa chọn nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thuỷ, Giám đốc sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết: "Ngay từ khi xây dựng nhân vật bà Thuỷ, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là nghệ sĩ Vân Dung. Có thể nói đây là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho chị. Chị sở hữu khả năng diễn hài bậc thầy, nhưng đồng thời cũng có nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng.

Với tôi, chị Vân Dung thực sự là một "bảo chứng diễn xuất". Sự chuyên nghiệp, khả năng xử lý tâm lý nhân vật và cảm giác nhịp điệu trong từng phân cảnh của chị là điều không phải diễn viên nào cũng có. Điều khiến chúng tôi rất vui là ngay khi nghe ý tưởng về Án mạng karaoke, chị gần như đồng ý ngay lập tức vì thấy đây là một dự án thú vị và khác biệt. Chị cũng rất hào hứng khi được thử sức với một màu sắc hoàn toàn mới, nơi hài hước và trinh thám đan xen trong cùng một nhân vật".

Sau danh hiệu Miss Grand 2023, Đoàn Thiên Ân nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các dự án điện ảnh có doanh thu "khủng" như "Nụ hôn bạc tỷ" và "Hẹn em ngày nhật thực". Những tác phẩm này không chỉ vượt mốc trăm tỷ mà còn chứng minh sự trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất của nàng hậu. Bằng lối tương tác tự nhiên, biểu cảm sắc nét và tinh thần lăn xả, Thiên Ân ngày càng khẳng định khả năng của mình với danh xưng diễn viên thực lực.

Một phân cảnh của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Tháng 10 này, Đoàn Thiên Ân hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ màn ảnh rộng khi trở lại với vai nữ chính trong bộ phim hài - trinh thám Án Mạng Karaoke. Đây được xem là một bước ngoặt bứt phá mới, nơi cô sẵn sàng thử thách bản thân ở những chiều sâu tâm lý phức tạp hơn, khẳng định vị thế của một nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng và tài năng của điện ảnh Việt hiện đại.

Ngoài nghệ sĩ Vân Dung và Đoàn Thiên Ân, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Thanh Sơn. Sự góp mặt của các diễn viên nổi bật hai miền Nam - Bắc hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một món ăn hài hước và lôi cuốn trong tháng 10.