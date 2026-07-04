Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

'Thần đồng' văn học từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tưởng Phương Chu sinh năm 1989 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từng xuất bản 8 tác phẩm khi chưa tròn 17 tuổi.





Tưởng Phương Chu sinh năm 1989 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ sự nhạy cảm và thông minh khác thường. Khi nhiều đứa trẻ cùng trang lứa còn đang tập nói, cô đã có thể diễn đạt những suy nghĩ đơn giản của mình.

Năm 4 tuổi, Tưởng Phương Chu bắt đầu tiếp xúc với thơ Đường, từ Tống. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu chữ cổ điển, cô đã sớm bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ. Mẹ cô thường đọc thơ, giảng thơ cho con nghe mỗi ngày, biến những vần thơ trở thành một phần tuổi thơ của cô bé.

Đến năm 7 tuổi, khi nhiều bạn bè vẫn đang mải mê với đồ chơi, Tưởng Phương Chu đã bắt đầu tập viết văn. Những trang viết đầu tiên ghi lại thế giới quan non nớt nhưng đầy cảm xúc của một đứa trẻ lớn lên cùng sách vở và thi ca.

Năm 9 tuổi, cô hoàn thành tập tản văn đầu tay mang tên Mở Cửa Sổ Trời, ghi lại hành trình trưởng thành từ năm 4 đến 9 tuổi. Cuốn sách sau đó được đưa vào danh mục sách tham khảo dành cho giáo dục kỹ năng và giúp tên tuổi Tưởng Phương Chu nhanh chóng được biết đến trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 10 tuổi, Tưởng Phương Chu liên tục đăng tải các bài viết trên báo chí và tạp chí. Văn phong của cô được đánh giá là giàu cảm xúc, có cá tính riêng và khác biệt so với những cây bút trẻ cùng thời. Chính tài năng ấy đã thu hút sự chú ý của Đại học Thanh Hoa.

Trong kỳ phỏng vấn tuyển sinh, sau khi các thí sinh khác hoàn thành phần thi, Tưởng Phương Chu được yêu cầu thực hiện một bài kiểm tra bổ sung. Nhà trường giao cho cô nhiệm vụ viết một bài văn dài khoảng 800 chữ trong vòng một giờ.

Tưởng Phương Chu được Thanh Hoa trao cơ hội đặc biệt, chấp nhận hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển cô





Với nhiều người, đây là thử thách không hề dễ dàng. Thế nhưng Tưởng Phương Chu không chỉ hoàn thành yêu cầu mà còn viết hơn 1.100 chữ.

Bài viết của cô được đánh giá có ngôn ngữ cô đọng, giàu hình ảnh, cảm xúc chân thực và khả năng biểu đạt vượt xa độ tuổi. Từng câu chữ đều được sử dụng chính xác, tạo nên sức thuyết phục mạnh mẽ đối với hội đồng tuyển sinh. Kết quả là Thanh Hoa quyết định trao cho cô cơ hội đặc biệt, chấp nhận hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển cô.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Điều khiến cô được Thanh Hoa đặc cách không phải là khả năng làm bài thi vượt trội, mà là năng lực tư duy, sức sáng tạo và tài năng văn học hiếm có





Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Tưởng Phương Chu gia nhập một tạp chí nổi tiếng và đảm nhận vị trí Phó Tổng biên tập khi tuổi đời còn khá trẻ.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô không hoàn toàn bằng phẳng. Trong giai đoạn làm việc, Tưởng Phương Chu từng vướng phải những tranh cãi và áp lực dư luận liên quan đến một số sự việc gây chú ý trên truyền thông. Những ồn ào này khiến cô chịu nhiều áp lực về tinh thần.

Để tạm rời xa ánh đèn sân khấu và những tranh luận không hồi kết, cô quyết định sang Nhật Bản sinh sống một năm. Khoảng thời gian này trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nữ nhà văn. Không còn những kỳ vọng từ bên ngoài hay áp lực phải duy trì hình ảnh "thần đồng", cô tập trung vào việc quan sát cuộc sống và tìm lại cảm hứng sáng tác.

Từ trải nghiệm đó, cuốn sách Một Năm Ở Tokyo ra đời. Tác phẩm được nhiều độc giả đánh giá là trưởng thành hơn, chân thực hơn và mang đậm dấu ấn cá nhân của Tưởng Phương Chu sau nhiều năm nổi tiếng.

Câu chuyện của Tưởng Phương Chu thường được nhắc đến như một minh chứng rằng giáo dục không chỉ được đo bằng điểm thi hay thành tích học tập.

Điều khiến cô được Thanh Hoa đặc cách không phải là khả năng làm bài thi vượt trội, mà là năng lực tư duy, sức sáng tạo và tài năng văn học hiếm có. Những phẩm chất ấy đã giúp cô tạo nên con đường riêng, khác với số đông.

Từ một cô bé mê thơ từ thuở lên 4 đến nữ nhà văn trẻ được cả nước biết đến, Tưởng Phương Chu cho thấy rằng đôi khi giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số, mà ở khả năng nuôi dưỡng và phát huy những tài năng đặc biệt của mỗi cá nhân.