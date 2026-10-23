Cứu 'soái ca' dưới biển, Tâm bất ngờ nhận được lời hỏi cưới

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Tâm đã gặp Phú lần đầu tiên trong một hoàn cảnh như phim. Lúc đó, ngay khi nghe tiếng hô hoán của mọi người, Tâm đã lao xuống bơi ra cứu mà không nghĩ ngợi gì. Sau khi kéo được Phú lên bờ, cô đã sơ cứu cho anh trước khi anh được đưa đến trạm xá.

Tâm và Phú đều không ngờ rằng họ chính là đối tượng mai mối mà hai bên gia đình đang tính tác hợp cho nhau.

Phú và Tâm gặp lại nhau sau khi Phú được cứu sống. Ảnh VTV

Khi biết tin Phú muốn đám cưới sớm được tổ chức, Tâm có vẻ không thoải mái, cô nói với mẹ rằng cũng cần phải có thời gian tìm hiểu đã. Mẹ Tâm nghe xong tất nhiên là phủi ngay suy nghĩ này của cô. Trong nhiều năm qua, lúc nào bà cũng sốt ruột chuyện Tâm đã lớn mà mãi chẳng yêu đương gì.

Bởi vậy nên khi đề xuất đám cưới được đưa ra là mẹ Tâm đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ. Bà chỉ muốn Tâm sớm có một tấm chồng để bà yên tâm.

Mẹ của Tâm vội vàng đồng ý cho con gái làm đám cưới. Ảnh VTV

Hội chị em trong đội bóng rất vui khi thấy Phú xuất hiện. Phú ở thành phố về, có xe ô tô... và nhìn cách anh ta chăm sóc Tâm cũng rất chu đáo nên mọi người đều vui cho Tâm.

Tuy nhiên, hội chị em cũng rất tỉnh táo - đặc biệt là Dung, người vừa trải qua cú lừa tình trời giáng. Dung cảm thấy mọi thứ đang diễn ra không đúng logic và "có gì đó sai sai".

Phú tỏ ra lo lắng khi Tâm đau chân do đi đôi giày đá bóng không vừa chân. Ảnh VTV

Dung không hề che giấu sự nghi ngờ của mình, cô đã nói điều đó với cả đội bóng khi mọi người tập trung ở nhà bà Nga bàn chiến thuật đội hình. Và thật tình cờ, Loan cũng có cùng suy nghĩ như Dung. Việc tổ chức đám cưới quá thần tốc dù lấy lý do mẹ Phú ốm, anh sắp đi công tác, thời gian về làng chỉ có 10 ngày... cũng không đủ thuyết phục cả hai.

Với tình cảm và sự quan tâm, yêu thương dành cho Tâm, Dung và Loan cho rằng phải tìm hiểu kỹ câu chuyện, lý do thật sự của việc đẩy nhanh đám cưới là gì và hơn hết, phải điều tra thật kỹ về Phú.

Hội chị em trong đội bóng nữ tỏ ra nghi ngờ về "soái ca" Phú. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 23/10 trên kênh VTV3.

Tin sao 22/10: Đức Phúc gây ngỡ ngàng bởi diện mạo mới, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ tại Thượng Hải GĐXH - Ca sĩ Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo "phiên bản 2026" với gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với trước đây, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã khi khám phá Thượng Hải.

Phim về chuyên án phản gián 'Kế hoạch CM12' sắp lên sóng VTV3 GĐXH - Phim truyền hình "Kế hoạch CM12" tái hiện cuộc đấu trí đầy cam go giữa lực lượng An ninh nhân dân và các tổ chức phản động lưu vong.



