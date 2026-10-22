Tin sao 22/10: Đức Phúc gây ngỡ ngàng bởi diện mạo mới, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ tại Thượng Hải

Thứ năm, 17:59 22/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo "phiên bản 2026" với gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với trước đây, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã khi khám phá Thượng Hải.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 1.

Hoa hậu Emoura Phạm thu hút sự chú ý với loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ đầy thần thái.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 2.

Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm có hình thể cân đối, nụ cười sáng, được fan gọi là "bông hồng lai" do mang hai dòng máu Việt - Anh.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 3.

Ca sĩ Đăng Khôi đăng loạt ảnh cùng vợ khám phá ẩm thực, cảnh đẹp tại Thượng Hải.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 4.

Nam ca sĩ tận hưởng phút giây thoải mái khi dạo phố Thượng Hải.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 5.

Nam ca sĩ Đức Phúc gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 6.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tới sự kiện ra mắt phim “Án Mạng Karaoke” tại rạp. Theo người đẹp, cô rất ấn tượng với Đoàn Thiên Ân trong lần trở lại màn ảnh rộng này.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 7.

Ca sĩ Minh Hằng chia sẻ hình ảnh diện trang phục trẻ trung tôn eo thon, ngắm cảnh lung linh của kinh thành Huế về đêm.

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 8.

Mai Phương Thúy biến khăn thành áo, phối cùng legging để khoe vòng eo "không mỡ thừa". Cô còn dí dỏm viết: "Vào bếp vẫn phải hóng hớt".

(Ảnh FB nhân vật)

Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo mới và khoảnh khắc ngọt ngào của Đăng Khôi - Ảnh 9.Tin sao 20/10: 'Công chúa Ai Cập' Hari Won và 'anh thợ chụp hình' Trấn Thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui

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