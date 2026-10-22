Đội bóng nữ làng Xuân có thêm thành viên đặc biệt

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", ông Tài vốn là người có âm mưu phá sân bóng của làng vì tư lợi cá nhân. Chính vì thế, ông ta là người rất quyết liệt trong âm mưu giải tán đội bóng làng Xuân. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi con gái của ông Tài là thành viên mới của đội bóng nữ.

Ban đầu con gái ông Tài từ chối lời mời của bà Nga nhưng sau đó, Bá - con trai bà Nga vô tình cứu cô. Cảm động trước hành động của Bá, con gái ông Tài nhận lời gia nhập đội bóng. Mục đích của con ông Tài chỉ đơn giản là muốn được ở gần Bá.

Con gái ông Tài bất ngờ gia nhập đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh VTV

Nhờ có con gái ông Tài tham gia nên đội bóng làng Xuân đã đủ điều kiện đá trận đấu tiếp theo. Do lùm xùm chuyện cá nhân nên Dung không góp mặt được nhưng cô vẫn xem livestream trận đấu từ nhà. Dung tỏ ra rất sốt ruột khi xem diễn biến trên sân.

Diễn biến của trận đấu cho thấy vị trí của Dung vẫn chưa ai thay thế được.

Dung theo dõi trận đấu của đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Quốc đã quay trở về nhà sau thời gian trốn nợ. Tuy nhiên, dường như Quốc đang trong tình trạng bất ổn tâm lý. Trong khi Yến đi ăn với đội bóng làng, Quốc có vẻ định làm chuyện dại dột, anh ta đã khóa trái cửa nhà, nhốt mình bên trong. Bé Voi quá sợ hãi nên đã đi gọi mẹ về.

Nghe con thông báo, Yến vừa khóc vừa chạy về. Đi theo cô còn có Minh và nhóm bạn.

Yến nhận được tin báo chồng đang có ý định làm điều dại dột tại nhà. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng lúc 20h ngày 22/10 trên VTV3.