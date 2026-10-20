Tập cuối phim 'Phù sa': Rơi vào đường cùng, Nghiệm bắt Phù Sa làm con tin

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 40 (tập cuối) phim "Phù sa", không chỉ biết sự thật, Phù Sa đã chủ động thu thập chứng cứ và giao cho Chơn để nộp lên cơ quan công an. Cô cho rằng, đây là cơ hội để Nghiệm tự nhìn nhận lại chính mình. Cô muốn ngăn cản anh lún sâu hơn và đây là cách duy nhất để cứu anh trước khi mọi chuyện quá muộn.

Ngay khi biết Phù Sa quay lưng với mình, Nghiệm đã từ yêu hóa thù. Anh ta coi hành động của Phù Sa là sự phản bội và từ chối lời khuyên can. Nghiệm đã bắt giữ Phù Sa làm con tin để chờ thời cơ chạy trốn.

Nghiệm bắt Phù Sa làm con tin. Ảnh VFC

Chơn khi biết Phù Sa không ổn nên đã nhanh chóng làm việc với cơ quan công an để tiến hành giải cứu Phù Sa. Theo thông tin Chơn cung cấp, lần cuối cùng Phù Sa liên lạc được là tại công ty Bình Hòa Xanh. Cô đã nghe máy của Chơn nhưng sau đó im lặng và mất liên lạc hoàn toàn.

Chơn đã báo cáo tình hình với cơ quan điều tra. Cán bộ công an đã lập tức chỉ đạo xác định vị trí điện thoại của Nghiệm để truy tìm tung tích.

Chơn tới làm việc với cơ quan công an nhằm tìm phương án giải cứu Phù Sa. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phù Sa đang bị Nghiệm giữ tại một nơi kín đáo. Nghiệm muốn đảm bảo an toàn, không bị phục kích. Phù Sa vẫn cố gắng khuyên nhủ Nghiệm dừng lại, khẳng định không còn cách nào khác ngoài việc đầu thú.

"Em có biết khi không còn cách nào nữa... anh sẽ chọn gì không?", Nghiệm đe dọa. Điều này cho thấy, mối nguy hiểm mà anh ta có thể sắp thực hiện khi bị dồn vào chân tường.

Nghiệm trói Phù Sa và đe dọa sẽ làm tất cả khi bị dồn vào đường cùng. Ảnh VFC

Tập 40 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 20/10 trên VTV1.

Phim mới của đạo diễn 'Train to Busan' chưa ra rạp đã 'phủ sóng' toàn cầu GĐXH - Tin vui liên tiếp đến với đạo diễn Yeon Sang Ho khi bộ phim “Paradise Lost” trước ngày ra rạp tại Hàn Quốc nhưng đã bán bản quyền cho 118 thị trường trên thế giới.