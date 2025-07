Đã xác định được danh tính người phun dòng chữ 'bắn tốc độ' gây chú ý trên đường ở TPHCM

Liên quan việc truy tìm nggười đàn ông phun sơn trắng dòng chữ "bắn tốc độ" trên đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn, TP.HCM), cơ quan công an đã tìm ra người thực hiện vụ việc.

Chia sẻ trên TTO, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TP.HCM) cho biết, trước đó ngày 13/7, mạng xã hội phản ánh đường Lê Quang Đạo (cách cầu An Hạ khoảng 200m) xuất hiện dòng chữ "Bắn tốc độ" màu trắng trên mặt đường.

Người đàn ông xịt sơn trắng lên mặt đường làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nắm bắt thông tin, Đội cảnh sát giao thông An Sương (thuộc Phòng PC08) đã phối hợp với Công an xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ) tiến hành trích xuất camera để xác minh vụ việc.

Chiều ngày 16/7, lực lượng chức năng đã xác định được xe chở người đàn ông thực hiện hành vi nêu trên là xe máy, do ông T.Q.T (50 tuổi, ngụ xã Củ Chi) là chủ.

Đội cảnh sát giao thông An Sương đã phối hợp cùng Công an xã Củ Chi mời người đàn ông này đến trụ sở công an làm việc.

Camera ghi lại cảnh ông T. điều khiển phương tiện đi phun sơn xuống mặt đường. Ảnh: L.G

Làm việc với công an, ông T khai nhận là người chạy xe và phun sơn trên đường chữ "bắn tốc độ" để cảnh báo cho người đi đường.

Công an xã Củ Chi đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Hóc Môn (nơi xảy ra sự việc) để tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.