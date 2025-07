Nữ giáo viên 'bay' gần 1,5 tỷ đồng sau 3 lần quét mã

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến gặp cán bộ điện lực, vừa khóc nấc, run rẩy kể sự việc bản thân vừa bị lừa mất số tiền lớn.

Cô giáo L. đến Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà trình báo bị kẻ xấu lừa cài app điện lực giả.

Người phụ nữ trong clip cho biết đã bị kẻ xấu dụ dỗ quét mã 3 lần. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 1,5 tỷ đồng.

Được biết, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 14h ngày 15/7 tại Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà (Hà Tĩnh). Người phụ nữ bị lừa là chị Đ.T.P.L., giáo viên dạy Toán tại một trường THCS trên địa bàn. Cô L. sau đó đã được cán bộ điện lực chở đến công an xã Thạch Hà để trình báo.

Tài khoản của cô L. bị trừ 3 lần liên tiếp.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, tổ an ninh trên địa bàn đã đến gia đình cô giáo để nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần của bị hại. Tại buổi làm việc, tâm lý của cô giáo cơ bản ổn định và mong muốn cơ quan công an hỗ trợ lấy lại được tài sản đã bị kẻ xấu lừa đảo.