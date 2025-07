Tin sáng 17/7: Thí sinh cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng đại học 2025; tin mới vụ bánh mỳ giá 208.000 đồng ở sân bay Nội Bài

Tin sáng 16/7: Miền Bắc sắp mưa liên tiếp cả tuần; Những ai được nghỉ hưu trước tuổi từ 5 - 10 năm? GĐXH - Miền Bắc nắng nóng gay gắt ngày 17-18/7, sau đó chuyển mưa cả tuần; Từ 1/7, người lao động được hưởng chế độ hưu trí có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Có trường hợp đặc biệt nghỉ trước tuổi từ 5 - 10 năm.

Thí sinh cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng đại học 2025

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh cả nước bước vào chặng đua đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến. Giai đoạn quyết định này đòi hỏi sự bình tĩnh, chiến lược từ sĩ tử, tối ưu cơ hội trúng tuyển ngành mơ ước.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức mở từ hôm nay, 16/7 đến 17h ngày 28/7/2025. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần.

Mọi thao tác đăng ký phải thực hiện trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập và xử lý thông tin.

Bộ GD&ĐT lưu ý, tất cả các nguyện vọng phải được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất, thể hiện ưu tiên hàng đầu của thí sinh. Thí sinh cần cung cấp đầy đủ dữ liệu theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký của từng ngành/chương trình để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển.

Hệ thống sẽ xử lý tất cả nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký, nếu đảm bảo đủ điều kiện.

Sau khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần hoàn tất việc nộp lệ phí xét tuyển. Thời gian nộp lệ phí từ 29/7 đến 17h ngày 5/8/2025 bằng hình thức trực tuyến theo số lượng nguyện vọng và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có) cần chủ động phối hợp với các điểm tiếp nhận để rà soát, đảm bảo thông tin chính xác, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi.

Sân bay Nội Bài lên tiếng về cửa hàng bán chiếc bánh mì 208.000 đồng

Liên quan đến phản ánh của khách về sự việc mua một chiếc bánh mì tại cửa hàng ở Sân bay Nội Bài có giá 7,9 USD và đắt hơn ở sân bay quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vừa có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Hình ảnh các sản phẩm bánh mì tại Bigbowl. (Ảnh: Cảng Hàng không Nội Bài cung cấp)

Ngay sau khi ghi nhận thông tin, được sự chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ sự việc và đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, sản phẩm được hành khách quan tâm là "Bánh mỳ kẹp thịt lợn nướng" của cửa hàng Bigbowl tại Nhà ga T2. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, sử dụng nguyên liệu thịt heo nhập khẩu từ Brazil, có đầy đủ chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Mức giá được đưa ra là 7,8 USD (tương đương 208.000 đồng) đã được cửa hàng niêm yết công khai, rõ ràng tại quầy.

Sau đó, đơn vị phục vụ là cửa hàng Bigbowl cũng đã rất cầu thị và ngay lập tức có những điều chỉnh như làm rõ thông tin trên menu ghi rõ trên thực đơn đây là sản phẩm sử dụng thịt heo nhập khẩu. Hiện tại, sản phẩm này đã được phục vụ dưới dạng combo, bao gồm 1 bánh mỳ và 1 chai nước Dasani hoặc nước ngọt miễn phí.

Bên cạnh các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài luôn chú trọng là đảm bảo sự đa dạng trong các lựa chọn dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu và mức chi tiêu của hành khách.

Cụ thể, tại quầy hàng, có nhiều loại bánh mỳ, món ăn khác được phục vụ với mức giá bắt đầu chỉ từ 2,1 USD/sản phẩm (khoảng 50.000 đồng).

Tại các khu vực của nhà ga, có nhiều sự lựa chọn đa dạng từ nhiều đơn vị bán hàng với nhiều mức giá khác nhau. Ngoài ra, còn có hệ thống máy bán hàng tự động cung cấp nước uống với mức giá chỉ từ 10.000 đồng; các cây nước uống tinh khiết hoàn toàn miễn phí được duy trì tại nhiều vị trí ở khu vực phòng chờ.

Bày tỏ lấy làm tiếc về những trải nghiệm chưa trọn vẹn mà hành khách đã gặp phải và đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lãnh đạo Sân bay Nội Bài đã chỉ đạo khẩn trương khảo sát lại toàn bộ các mặt hàng, tham khảo mặt bằng giá với các sân bay khác để làm việc với các đối tác, nhằm tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm ở nhiều phân khúc giá hơn nữa phục vụ hành khách.

4 tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 06 giờ qua (từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 16/07), khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Mươn 77,2mm (Điện Biên); Nậm Manh 72,2mm (Lai Châu); Tiên Nguyên 2 76,8mm (Tuyên Quang); Văn Lăng 81mm (Thái Nguyên);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất những giờ tới.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Về diễn biến mưa lớn, cơ quan khí tượng cho biết ngày và đêm 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và tối 16/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

1,5 tỷ đồng "bay" mất chỉ sau 3 tin nhắn, cô giáo ở Hà Tĩnh cầu cứu cán bộ điện lực

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến gặp cán bộ điện lực, vừa khóc nấc, run rẩy kể sự việc bản thân vừa bị lừa mất số tiền lớn. Người phụ nữ cho biết đã bị kẻ xấu dụ dỗ quét mã 3 lần. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 1,5 tỷ đồng.

Cô L. hoảng hốt đến cầu cứu cán bộ điện lực. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người phụ nữ mở lịch sử chuyển khoản cho mọi người xem có 3 tin nhắn trừ tiền, mỗi lần hơn 499 triệu đồng. Người phụ nữ rất hoảng loạn, than: “Không thể sống nổi mất” và nhờ các cán bộ điện lực báo công an giúp. Đoạn clip khiến người xem vừa ngỡ ngàng, vừa thương cho nạn nhân. "Thủ đoạn không mới, đã được cảnh báo nhiều, tiếc là chị vẫn "sập bẫy". Lừa đảo bây giờ rất tinh vi, mong mọi người hết sức cảnh giác", cư dân mạng bình luận.

Được biết, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 14 giờ chiều ngày 15/7 tại Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Còn người phụ nữ bị lừa là chị Đ.T.P.L., giáo viên dạy Toán tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cô L. sau đó đã được cán bộ điện lực khu vực Thạch Hà chở đến công an xã Thạch Hà để trình báo.

Trao đổi trên báo VietNamNet sáng 16/7, một cán bộ công an xã Thạch Hà thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ sự việc nữ giáo viên trên địa bàn trình báo bị lừa mất 1,5 tỷ đồng.

Vị cán bộ công an cho hay, sau khi sự việc xảy ra, tổ an ninh trên địa bàn đã đến gia đình nữ giáo viên để nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần nạn nhân. Tại buổi làm việc, tâm lý của cô giáo cơ bản ổn định và mong muốn cơ quan công an hỗ trợ lấy lại được số tiền đã bị kẻ xấu lừa đảo.

Về phía cơ quan nơi cô L. công tác, nhà trường đã đến gia đình để động viên, an ủi nữ giáo viên. Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, qua nắm bắt ban đầu từ gia đình, cô L. kể bị kẻ xấu lừa đảo cài app thanh toán tiền điện. Hiện nữ giáo viên rất buồn và đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Đào hố trồng cây, người dân lạnh gáy vì "trúng" cả hầm đạn

NLĐ đưa tin, ngày 16/7, Dự án Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam) Quảng Trị cho biết Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 vừa xử lý an toàn nhiều vật liệu nổ được phát hiện trong vườn nhà dân.

Số vật liệu nổ được phát hiện khi người dân đào hố trồng cây

Trước đó, gia đình ông Trần Văn Phú (ngụ khối 4, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) trong lúc đào hố trồng cây tại vườn nhà đã phát hiện nhiều vật thể kim loại nghi là bom mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh.

Ông Phú đã gọi đường dây nóng của Trung tâm Hành động Bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) để thông báo và đề nghị hỗ trợ.

Nhận tin báo, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 thuộc Dự án PeaceTrees VietNam Quảng Trị lập tức có mặt tại hiện trường.

Sau khi thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, đồng thời triển khai kiểm tra kỹ lưỡng.

Kết quả rà soát cho thấy có tổng cộng 361 viên đạn cỡ 7,62mm chưa nổ cùng 8 quả lựu đạn M33 bị gãy ngòi nổ.

Theo đánh giá, các vật liệu nổ này vẫn còn khả năng gây sát thương nhưng đủ điều kiện để vận chuyển an toàn. Vì vậy, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 đã thu gom, di chuyển về kho chứa để xử lý, tiêu hủy theo quy trình kỹ thuật.