Đại tá, NSND Vi Hoa - 'chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc' khoe giọng hát ở tuổi 61

NSND Vi Hoa cùng các nghệ sỹ Việt Nam, người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won và nghệ sĩ ST Abel từ Hàn Quốc đã có mặt tại sự kiện ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ Hàn Quốc.

NSND Vi Hoa hát ca khúc "Mùa xuân làng lúa làng hoa".

Trong chương trình này, Đại tá, NSND Vi Hoa là gương mặt gạo cội góp mặt tại sự kiện với ca khúc "Mùa xuân làng lúa làng hoa" của nhạc sỹ Ngọc Khuê. Được mệnh danh "chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc", bà là ca sĩ người dân tộc Thái quê Sơn La, có hơn 30 năm gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và ghi dấu ấn qua các ca khúc "Tình ca Tây Bắc", "Chiều biên giới", "Phiên chợ vùng cao". Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015, từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn văn nghệ toàn quốc và danh hiệu "Giọng hát vàng ASEAN" năm 1996. Sự có mặt của một NSND gạo cội trong đêm sự kiện cũng phần nào gửi gắm thông điệp về việc chăm sóc sức khỏe chủ động để giữ gìn phong độ nghệ thuật bền lâu.

Không chỉ có NSND Vi Hoa, trong sự kiện này, ca sĩ Phương Thuý cũng mang tới ca khúc "Hello Việt Nam" đầy cảm xúc. Cùng với đó là màn trình diễn của phần trình diễn của Saxophone Hiếu Nghĩa và nhóm tam tấu.

Diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won cũng tham gia chương trình.

Về phía nghệ sĩ Hàn Quốc, người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won và nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc ST Abel cùng góp mặt, mang đến màu sắc giải trí Hàn Quốc cho sự kiện. Nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc ST Abel đã mang tới một nhạc khúc trẻ trung, lôi cuốn dành tặng cho khán giả tại sự kiện.

Nam diễn viên Seo Hyeong Won trong lần đầu tiên sang Việt Nam đã không giấu được niềm vui và tâm sự: "Dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc nên tôi cảm thấy rất thân thuộc. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với văn hóa luôn đặt sức khỏe gia đình lên hàng đầu, và khi có món ăn ngon hay sản phẩm tốt thì sẽ chia sẻ với cha mẹ và những người thân thiết".