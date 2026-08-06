Trường dẫn người tình đi thăm xưởng sản xuất ma túy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Lửa trắng", sau khi Lão Công tử nạn, có một cuộc chiến công khai giữa Cương và Cung - Trúc, những cánh tay phải và trái của Lão Công khi còn sống. Cung và Trúc cảm thấy rõ mối quan hệ không bình thường giữa Mai và Cương và điều đó càng làm tăng sự lo ngại với cả hai trong việc muốn tạo vị trí tại Hoà Công sau khi Lão Công ra đi, người lên nắm quyền là Mai.

Mai đã gọi điện cho Cương đen nhắc nhở hắn thời gian này nên cẩn thận vì đây là thời điểm nhạy cảm. Cương có vẻ khá vui khi Mai gọi điện nhắc nhở và quan tâm tới hắn.

Mai nhắc nhở Cương phải cẩn thận trong làm ăn. Ảnh VTV

Cương tiếp tục công việc của hắn ở văn phòng. Tuy nhiên, một bóng đen vụt lướt qua cửa phòng khiến hắn phân tâm. Tiếp đó, những tiếng động và sự di chuyển phía bên kia cánh cửa phòng đã buộc Cương rời khỏi ghế đi xem tình hình.

Trong khi đó, Trường nổ đã tìm được một địa điểm mới để sản xuất ma túy "Bụi trăng". Lần này, hắn quyết định cho Sương đến xưởng, không còn giấu cô nữa.

Trường nổ cho Sương tới xưởng sản xuất ma túy. Ảnh VTV

Tài có cuộc gặp với chỉ huy Đỗ Việt. Trong cuộc nói chuyện này, Tài không ngại chia sẻ về sự khác biệt về quan điểm giữa những người tham gia đội chuyên án của bên mình. Điều đó đã được thấy rõ trong suốt thời gian trước đó, với sự bất đồng giữa Tài và Tân trong việc triển khai công việc.

Tài cũng có vẻ như có sự nghi ngờ về đội của mình nhưng anh đã bỏ lửng câu nói... Đáp lại, chỉ huy Đỗ Việt nói anh hiểu điều Tài muốn nhắc đến là gì. Tuy nhiên, khi chưa có dấu hiệu rõ ràng "thì đừng võ đoán, tránh ảnh hưởng đến quan hệ và tâm lý đồng nghiệp".

Tài gặp chỉ huy Đỗ Việt để bày tỏ những băn khoăn trong quá trình chuyên án. Ảnh VTV

Cũng trong cuộc nói chuyện với Tài, chỉ huy Đỗ Việt nhờ anh theo dõi Lan - chủ nhân của Làng Tĩnh Lặng. Tài nói, bố mẹ Lan mất sớm, Lan có thời gian sang Singapore du học. Khi về nước, cô ta mở một chuỗi salon làm đẹp.

Đỗ Việt sau đó đã cử Tài đến trại trẻ mồ côi - nơi Cương đen và Huân đã từng được nuôi dạy.

Lan cố gắng để có được tình cảm của Cương. Ảnh VTV

Còn Lan, dường như đang rất nỗ lực và cố gắng lấy được tình cảm từ Cương đen. Cô ta khẳng định điều ghìm cô ta lại trong mọi thứ không gì khác chính là Cương. Đây gián tiếp như một lời bày tỏ tình cảm của Lan với Cương đen.

Tập 15 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 6/8 trên VTV3.

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