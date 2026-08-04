Tuấn phát hiện 'tình địch' liên quan đến đối tượng tài trợ tổ chức chống phá

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Trời cao nguyên xanh", Tuấn định tạo bất ngờ bằng cách âm thầm về thăm Vân. Nhưng khi tới cơ quan của Vân, anh lại vô tình bắt gặp Vân đang được một người đàn ông khác đưa đón. Người đàn ông ấy chính là Phong, người mà mẹ Vân muốn làm con rể.

Tuấn tận mắt chứng kiến Vân được Phong nhiệt tình đưa đón. Ảnh VTV

Theo thông tin từ Tú, Phong còn có liên quan đến James Nguyễn - người được cho là "nhà tài trợ" của tổ chức chống phá mà các cán bộ an ninh đang điều tra. Tú đã báo cáo việc này cho Minh và xác minh thêm.

Trong khi đó, ông Lok cũng nói với A Lang về James Nguyễn. Khi A Lang tỏ ra nghi ngờ về lai lịch thật sự của James Nguyễn, Lok liền gạt đi và khẳng định rằng trong làm ăn chỉ cần đối tác "chịu chi tiền" là đủ để bắt tay hợp tác.

"Bạn của bạn chắc chắn là chơi được, còn thân hay không tính sau", Lok nói.

Ông Lok bắt tay với đối tượng tài trợ cho các hoạt động chống phá. Ảnh VTV

Cùng với đó, Lok giao nhiệm vụ cho A Lang phải tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động ngầm. A Lang đã hứa rằng ngay khi có hiệu lệnh, người dân từ khắp các buôn làng sẽ đồng loạt nổi dậy, tràn ra các nẻo đường với mục đích chiếm lại vùng đất.

James Nguyễn được nhóm người của Lok kỳ vọng là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh cho âm mưu bạo loạn.

A Lang tìm thấy A Dũi trong rừng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, A Lang đã tìm thấy A Dũi trong rừng khi đang ở cùng nhóm người A Gôn. A Dũi ở trạng thái không tốt vì bị đánh.

Tập 18 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 4/8 kênh VTV1.

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