Khánh (Long Vũ) sụp đổ khi biết rõ bộ mặt thật của hotgirl trường múa

Trong tập 2 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Khánh (Long Vũ) kể cho Hoàng (Hoàng Hải) về chuyện lần đầu đi bar nhân dịp sinh nhật Phương, sau đó Khánh ngỏ lời vay tiền Hoàng để bù vào 7 triệu tiêu ở quán bar hôm đó.

Hai cậu bạn thân dù nói chuyện ở một góc trường nhưng vẫn bị Phương (Lưu Ly) phát hiện. Cảm thấy Khánh yêu mù quáng và đang bị bà chị tên Thuý kia lợi dụng, Phương và Hoàng lập kế hoạch theo dõi, tìm hiểu. Phương gọi điện cho ông Vệ (Tuấn Anh) để bắt quả tang Khánh đưa đón Thuý ngay tại cổng trường.

Ông Vệ mắng con trai tuổi vị thành niên đã yêu đương, rồi mắng tiếp sang Thuý, tuy nhiên cô sinh viên trường múa lập tức đáp trả ông Vệ và khẳng định Khánh mới là người đeo bám cô.

Ông Vệ mắng con trai không lo việc học mà đã mải mê yêu đương. Ảnh VTV

Biết nhóm bạn thân mách bố chuyện yêu đương của mình, Khánh giận dỗi ra mặt, khiến Phương - Hoàng - Ly phải hết lời giải thích. Các bạn cho rằng chị Thuý không hợp với Khánh, chỉ là người "đào mỏ", nhưng tất nhiên Khánh lúc này chỉ bênh Thuý, cho rằng nhóm bạn thân đang nghĩ xấu cho bạn gái mình.

Hôm sau đi học, Khánh vẫn giận dỗi cả nhóm. Đến tiết Hoá học, Khánh không tập trung vào học, đầu óc chỉ nghĩ tới Thuý nên kết quả bài kiểm tra miệng được 2 điểm. Cả ngày hôm đó, Khánh chỉ gọi điện, nhắn tin cho Thuý nhưng đều không được hồi đáp.

Khánh vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên can từ các bạn thân. Ảnh VTV

Hoàng theo dõi điều tra về Thuý thì được biết chị này có người yêu và thường lui tới một nhà nghỉ. Lập tức, Phương nghĩ ra kế hoạch để cho Khánh "mắt thấy tim đau", thay vì cả nhóm phải đi khuyên nhủ Khánh mà không hiệu quả.



Theo kế hoạch, Phương và Ly đứng gần khu vực nhà nghỉ để canh, chờ Thuý và người yêu đi từ đó ra. Tuy nhiên, khi cặp đôi đó đi ra thì Hoàng vẫn chưa kịp đưa Khánh tới. Vì thế, Phương và Ly cố tình va chạm xe với xe của bạn trai Thuý để giữ chân cặp đôi lại, chờ Khánh tới chứng kiến.

Khánh rất sốc khi thấy bạn gái đi với người khác. Trước mặt mọi người, đặc biệt là chàng trai kia, Khánh giới thiệu mình là người yêu của Thuý, nhưng nam thanh niên kia cũng vỗ ngực tự tin tuyên bố với Khánh: "Bố mày cũng là người yêu của Thuý". Trước tình huống khó xử này, Thuý phủ nhận mình là người yêu của Khánh và còn gọi cậu là "trẻ trâu".

Thúy một mực phủ nhận Khánh không phải là người yêu. Ảnh VTV

Không chấp nhận lời tuyên bố của Thuý mà không có một lời giải thích, Khánh kéo xe cặp đôi lại và hai bên xảy ra xô xát. Thấy Khánh bị tát, Phương lập tức xông lên đánh nhau để bảo vệ bạn. Vụ xô xát chỉ dừng lại khi đám bạn của người yêu Thuý kéo đến, cả nhóm của Khánh lập tức bỏ xe chạy thoát thân.

Bị lừa dối tình cảm, Khánh cảm thấy tổn thương, đau khổ nên bỏ đi chơi bóng rổ một mình. Sau khi nguôi ngoai, Khánh vào viện thăm bố của Phương và được ông đưa ra những lời khuyên đầy giá trị.

Khánh tìm cách làm lành với Phương. Ảnh VTV

Khánh về nhà Phương để làm lành vì cậu nhận ra mình không nên dỗi các bạn. Phương hỏi Khánh điểm thu hút của chị Thuý khiến cậu bạn đâm đầu theo. "Đẹp, xinh, cao, body đồng hồ cát" - Khánh liệt kê. Sau đó, Khánh hỏi Phương về điều quan trọng đối với cô. Ngoài đi du học, điều quan trọng nhất đối với Phương bây giờ sức khoẻ của bố.

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