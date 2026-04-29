Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu
GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp 5 cây vàng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N (38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).
Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N và em gái ruột chị này tại phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk). Quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26/3 đến ngày 21/4, Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N đem bán được gần 800 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
