Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Bắt giữ 6 đối tượng trộm và tiêu thụ 200kg - 250kg chó mỗi ngày

Đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, vào ngày 8/1, Công an TP Tây Ninh nhận được tin báo của bà H. (SN 1968, ngụ khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh) về việc bị kẻ gian đột nhập từ cửa sổ ban công, vào phòng trộm khoảng nhiều nữ trang có giá trị hơn 4 cây vàng và 5 triệu đồng. Công an TP Tây Ninh tổ chức điều tra, truy xét đối tượng. Đến 20h cùng ngày, Công an TP Tây Ninh đã phối hợp Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bắt được Quang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, Công an thu giữ tang vật, gồm: 164 triệu đồng, 3 vòng vàng đeo cổ, 3 vòng đeo tay, 4 lắc đeo tay, 3 sợi dây chuyền, 2 đôi bông tai, 13 chiếc nhẫn, 7 đồng hồ đeo tay và một số vật dụng có liên quan…

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận, đã “nhắm” đến các nhà có điều kiện. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản là tiền và nữ trang. Ngoài ra, Quang còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với giá trị tài sản trộm khoảng 70 triệu đồng.

Bắt nhóm "cẩu tặc" mỗi đêm bắt trộm 25-30 con chó Chỉ trong một thời gian ngắn, một ổ nhóm "cẩu tặc" ở Thanh Hóa đã trộm cắp gần 250 con chó với trọng lượng khoảng 4 tấn trên địa bàn nhiều huyện