Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng

Ngày 11/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị can này đã có hành vi giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cũng như chữa trị một số bệnh liên quan đến phụ khoa nên đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn và điều hướng khách đến các cơ sở mà các đối tượng gọi là "Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp" để trị liệu.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo về dịch vụ hiệu quả cao nhưng chi phí giá rẻ, chỉ từ 199.000 đồng, 299.000 đồng, 599.000 đồng và cam kết điều trị khỏi dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí bảo hành trọn đời không tái phát, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả. Đồng thời, các đối tượng tư vấn, quảng cáo có các bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội về thăm khám và có các máy, thiết bị công nghệ cao, hiệu quả nhanh ngay từ lần đầu sử dụng...

Lực lượng công an kiểm tra tại cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh - (ảnh CABN).

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã giao Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 11/5/2026, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp đối với 2 cơ sở: Korea Beauty Center 68, địa chỉ tại lô 02, Đại Hoàng Sơn, Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và Đông Á Beauty Center, địa chỉ tại căn 05, khu đô thị Venus, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; đồng thời phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính đối với cơ sở Đông Á Made U Total Beauty Network, địa chỉ tại số 07 Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phụ khoa, chỉ phẫu thuật, lưỡi dao mổ, gel siêu âm, các sản phẩm vật tư y tế và nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ, không có thông tin nhà sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hơn 50 máy móc các loại (máy OPT Light Doctor, Picoway, Space Oxygen, máy Hironic Doublo-V...) đều không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ mua bán để phục vụ hành vi lừa đảo, lừa dối khách hàng.

Cơ sở Đông Á Beauty Center ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ - (ảnh CABN).

Ngày 18/5, Ban chuyên án tiếp tục khám xét cơ sở Đông Á Beauty Center có địa chỉ tại 39 S5, đường Trần Phú, khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thu giữ toàn bộ máy móc, thuốc, vật tư y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp liên quan đến hành vi lừa đảo, lừa dối khách hàng. Đồng thời, triệu tập 1 quản lý và 1 nhân viên về trụ sở Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội "Lừa dối khách hàng", bao gồm: Đỗ Văn Thắng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Kim 1, xã Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trịnh Hùng Thoa (tên giả là Hùng, SN 1990, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Công Hoan (tên giả là Hoàng, SN 1991, trú tại số nhà 15, ngõ 6, đường Trần Quốc Tuấn, tổ dân phố Tân Phúc, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Phương (tên giả là Nam, SN 1990, trú tại thôn Lã Xá, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên);

Ngô Thị Minh Nguyệt (tên giả là Nhiên, SN 1994, trú tại thôn Lã Xá, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Ninh (tên giả là Linh, SN 1993, trú tại số nhà 7, tổ dân phố Tiền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Đàm Thị Nhung (SN 1996, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Châu (SN 1997, trú tại tổ dân phố Khanh Tiến, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Dung (SN 1996, trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991, trú tại chung cư Phương Đông Green Park, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội); Trần Thị Hoa (SN 1987, trú tại thôn Núc Hạ, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Phương Anh (SN 1991, trú tại tổ dân phố 13, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội).

Lực lượng công an làm việc với quản lý cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh - (ảnh CABN).

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành, quản lý 4 cơ sở spa trên để hoạt động khám, chữa bệnh không đúng với ngành nghề kinh doanh; quảng cáo khám, chữa bệnh không đúng sự thật; xây dựng kịch bản lừa đảo, giả làm bác sĩ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cơ quan công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là "bác sĩ", "chuyên gia" tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia "điều trị" cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa... Các cơ sở kinh doanh trên đều không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Bước đầu xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là đánh vào tâm lý khách hàng. Theo đó, các đối tượng đã chuẩn bị sẵn các kịch bản như cho nhân viên lễ tân đón tiếp, lấy thông tin tư vấn cho khách; bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới rồi quảng cáo rằng dịch vụ tại cơ sở rất tốt, hiệu quả nhanh.

Nhiều loại máy móc các đối tượng sử dụng để điều trị, lừa dối khách hàng bị công an thu giữ - (ảnh CABN).

Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ, nhân viên cơ sở còn quảng cáo có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám, điều trị...

Tiếp đó, trong quá trình thăm khám, các đối tượng còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng rồi giới thiệu các gói dịch vụ chuyên sâu với giá hàng chục triệu đồng. Khi khách hàng thanh toán đủ 100% chi phí sẽ được ký cam kết và cấp thẻ liệu trình.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại hoặc khách hàng liên quan đến các cơ sở kinh doanh trên liên hệ hoặc gửi đơn đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp làm việc, địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.