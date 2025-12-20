Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng
Câu chuyện kỳ lạ 1 trên 1 triệu cơ hội này đã xảy ra.
Theo thông tin từ Daily Mail, anh Monthian Jansul (40 tuổi, tài xế xe tải) ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã tình cờ phát hiện ra một kho báu vô cùng giá trị ngay trong bữa trưa giản dị của gia đình và có cơ hội trở thành triệu phú.
Ngày 10 tháng 2 năm 2021, anh Monthian đi chợ gần nhà và mua các nguyên liệu hải sản về nấu ăn cho gia đình. Trong số đó có một con ốc táo khá lớn, được mua với giá chỉ 50 baht (khoảng gần 40.000 đồng).
Về đến nhà, anh Monthian và vợ đã luộc con ốc này lên cùng với các món hải sản khác như tôm, ngao. Trong khi đang ăn, bỗng dưng con trai Monthian cắn trúng một vật rất cứng và khá lớn. Khi nhả ra, mọi người thấy một viên ngọc màu da cam rất đẹp, lớn cỡ một đồng xu và nặng hơn 7 gram.
Lúc đầu, mọi người trong nhà chỉ đơn giản nghĩ đây là trứng ốc và không để ý nhiều. Thế nhưng, một lúc sau, anh Monthian cảm thấy tò mò và có linh cảm mạnh mẽ đây là một viên ngọc trai. Anh đã đi tìm hiểu và hỏi hàng xóm xung quanh, cuối cùng xác định khả năng cao nó chính là ngọc trai Melo – loại ngọc trai quý hiếm và giá trị bậc nhất thế giới.
"Đây là thứ mà chúng tôi chưa ai từng thấy trước đây. Tôi tin chắc rằng mình có thể kiếm được tiền từ viên ngọc trai này và cảm thấy vô cùng may mắn," người tài xế 40 tuổi chia sẻ, thể hiện niềm hy vọng đổi đời của gia đình miền quê nghèo.
Ngọc trai Melo được hình thành trong vỏ của loài ốc biển có tên Melo Melo chứ không phải bên trong con trai như thông thường. Đặc biệt, loại ngọc này không thể nuôi cấy nhân tạo mà chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Tỷ lệ tìm thấy của nó cực kỳ thấp nên có giá trị cao ngất ngưởng. Loại ngọc quý này tập trung chủ yếu ở biển Đông, vùng nước nông ngoài khơi bờ biển các nước Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.
Ngọc trai Melo có nhiều màu, từ màu cam, vàng sậm đến nâu. Nhưng trong số đó, màu cam như viên ngọc mà anh Monthian tìm thấy là màu đắt giá nhất vì tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1 trên vài nghìn con ốc.
Giá trị của viên ngọc này được xác thực qua một trường hợp tương tự xảy ra trước đó. Hồi tháng trước, một ngư dân Thái Lan tên Hatchai Niyomdecha ở tỉnh Nakhon Si Thammarat cũng tình cờ tìm thấy một viên ngọc trai Melo màu cam nặng 7,68 gram tương tự và đã được trả giá tới 10 triệu baht (gần 8,6 tỷ đồng). Điều này mở ra cơ hội đổi đời khó tin cho gia đình tài xế Monthian.
Nguồn: Daily Mail
