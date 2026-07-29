Đang câu cá, người đàn ông tái mặt khi kéo lên vật nặng dưới nước, sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Đang câu cá, nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện "kho báu"

Một chuyến câu cá trên sông Prachinburi, tỉnh Prachinburi (Thái Lan), đã mang đến trải nghiệm khó quên cho một nhóm bốn ngư dân. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo The Thaiger dẫn thông tin từ truyền thông Thái Lan, vụ việc được ghi nhận vào ngày 26/6 tại đoạn sông Prachinburi gần nhà tù Kabinburi, huyện Kabinburi. Sau khi đưa câu được bức tượng Phật, nhóm ngư dân đã quyết định hiến tặng hiện vật cho một ngôi chùa trong khu vực để bảo quản và thực hiện các nghi lễ theo truyền thống Phật giáo.

Một chuyến câu cá tưởng như bình thường bất ngờ mang đến phát hiện hiếm gặp dưới lòng sông, khiến cả nhóm ngư dân không khỏi sửng sốt. (Ảnh: Khaosod)

Qua kiểm tra ban đầu, bức tượng được xác định là tượng Phật Dhutanga (Phật tu khổ hạnh), còn được biết đến với tên gọi Phra Siwali. Tượng được đúc bằng kim loại màu đen, có phần đế rộng khoảng 20 cm, cao khoảng 30 cm, nặng gần 1 kg và phần đáy có cấu trúc rỗng.

Ông Amnat Khunthong, một trong bốn ngư dân tham gia chuyến câu cá, cho biết cả nhóm đang đánh bắt như thường lệ thì bất ngờ nhận được thông báo từ một người trong nhóm rằng lưỡi câu đã mắc phải một vật thể lạ dưới nước.

"Khi cùng nhau kéo lên khỏi mặt nước, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đó là một bức tượng Phật. Sau đó, cả nhóm quyết định mang bức tượng đến dâng cho nhà chùa để bảo quản. Các sư thầy đã tiếp nhận và tổ chức nghi thức theo truyền thống", ông Amnat chia sẻ.

Phát hiện hiếm gặp gây xôn xao, nhiều người liên tưởng đến những con số may mắn

Trong khi đó, ông Nirut Thammajetana – người trực tiếp kéo được bức tượng trong chuyến câu cá kể rằng ông lập tức cảm nhận cần câu trở nên nặng bất thường, giống như mắc phải một vật thể lớn dưới lòng sông.

Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ vướng phải một khúc gỗ hoặc chướng ngại dưới nước. Tuy nhiên, khi vật thể dần nổi lên mặt sông, ông gần như chết lặng vì đó là một bức tượng Phật.

"Tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy đó là một bức tượng Phật. Lúc ấy tôi gần như không thể nói thành lời vì quá bất ngờ", ông Nirut nhớ lại. Theo ông, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có gió mạnh và bầu trời nhiều mây.

Sau khi đưa câu được bức tượng Phật, nhóm ngư dân đã quyết định hiến tặng hiện vật cho một ngôi chùa trong khu vực để bảo quản và thực hiện các nghi lễ theo truyền thống Phật giáo. (Ảnh: Khaosod)

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều người dân Thái Lan, đặc biệt là những người tin vào các con số may mắn, đã nhanh chóng liên hệ phát hiện này với kỳ quay xổ số diễn ra vào ngày 1/7/2026.

Những con số được cộng đồng quan tâm gồm 20 và 30 (kích thước của bức tượng), 01 và 10 (trọng lượng gần 1 kg), 13 (thời điểm xảy ra sự việc), 26 (ngày phát hiện hiện vật), cùng với số lượng ngư dân tham gia là 04 và 40.

Việc gắn những sự kiện đặc biệt hoặc các phát hiện mang màu sắc tâm linh với những con số may mắn từ lâu đã là một nét văn hóa dân gian phổ biến tại Thái Lan. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm và niềm tin cá nhân, không có cơ sở khoa học chứng minh.